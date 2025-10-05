ÁêÍÕ²íµª¡¡¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½¤Î¾×·âÈ¯¸À¤ËÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¡30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È½õ¸À¤Ç¡Ä
¡¡Íò¡¦ÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡×¡Ê¸å6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÀ²È¤µ¤ó¤Ë¥Þ¥Ê¥Ö!¡×¤ÇÀäÉÊ¥ª¥¯¥é¥ì¥·¥Ô¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÁêÍÕ¤é¡£¥ª¥¯¥é¥Õ¥é¥¤¤ÎÄ´ÍýÃæ¤ËÇÀ²È¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¸½ºß28ºÐ¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤È¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¤¹¤ë¤Ê¤é¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡ÄµÕ¤Ï¤¿¤À¤Î¥ä¥Ð¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¾®Æ½¤¬¡Ö28ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÍ·¤ó¤É¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¡¢ÊÌ¤Ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÀÕÇ¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç?28ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¡£¼Ò²ñÅª¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÁêÍÕ¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç!10Âå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤â¤¦¤¹¤°30ºÐ¤è¡£ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢ß·Éô¤â¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£