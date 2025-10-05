¡ÈÈ¢¡É¤Ë¤Ï²¿¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤«¡©¡¡¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥±¥Ã¥É¡Ù´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤Î¼ö¤¤¡ÙParamount¡Ü¤ÇÆüÊÆÆ±»þÆÈÀêÇÛ¿®¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¡Ø¥À¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥±¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º/ÀïØË¤ÎË¬Ìä¼Ô¡Ù¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Æ¥£¥Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤Î¼ö¤¤¡Ù(¸¶Âê¡§Vicious)¤¬¡¢10·î10Æü(¶â)¤è¤êParamount+¤Ë¤ÆÆüÊÆÆ±»þÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿¿ÌëÃæ¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤¿Ï·ÇÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢À¸»à¤òÅÒ¤±¤¿µ·¼°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤Îµ·¼°¤È¤Ï¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¡È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊª¡É¡¦¡È¼«Ê¬¤¬Âç·ù¤¤¤ÊÊª¡É¡¦¡È¼«Ê¬¤¬°¦¤¹¤ëÊª¡É¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Â¾¿Í¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤â¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Îµ·¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î°Ç¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ý¥ê¡¼¤ò¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¥º¡Ù¤Î¥À¥³¥¿¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬±é¤¸¤ë¡£
Ê»¤»¤ÆÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¡£µ·¼°¤ËÎ×¤à¥Ý¥ê¡¼¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²ø´ñ¸½¾Ý¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Ò¶¡¤¬¡¢¤«¤Ê¤êµ¤»ý¤Á°¤¤´¶¤¸¡£
¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤Î¼ö¤¤¡Ù
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êParamount+¤Ë¤ÆÆüÊÆÆ±»þÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï
