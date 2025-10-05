¡ÚÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¡Û¤Ï¡ÖÊì¿Æ¡×¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©¢ª¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¡×¸Æ¤ÓÊý¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¡ª
¡¡10Âå¡¦¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¡¦Êì¿Æ¤Î¸Æ¤ÓÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¡×¤Ë¤è¤ë¸Æ¤ÓÌ¾¤â¡©
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯7·î22Æü¤«¤é8·î4Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£862¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¡×¡Ê56.3¡ó¡Ë¤Ç¡¢²áÈ¾¿ôÄ¶¤¨¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ê33.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¡Ê6.8¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æº£¤µ¤éÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö·»Äï¤â¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¢ª¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¶Á¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ïµ÷Î¥¤¬¶á¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ö¤È°Â¿´¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡×¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ö¿Æ¤Ë¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â»È¤¨¤ëÌµÆñ¤Ê¸Æ¤ÓÊý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢À®Ä¹¤ËÈ¼¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ä¡¢¼Ò²ñÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È²óÅú¤·¤¿¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ö¡È¤ª¤«¤ó¡É¤È¸Æ¤Ö¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥Þ¥ß¡¼¡£³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤½¤¦¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÊì¤ò¡È¤«¤«¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÎ¤«¤é¤Î²È¤Î½¬´·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤¬¾å¤¬¤ê¡¢³Æ²ÈÄí¤Î¸ÄÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Öº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ñ¤äÀ¤Âå´¶³Ð¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£