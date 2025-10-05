¥À¥¤¥É¡¼¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¼«ÈÎµ¡¤Ë¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¿·¾¦ÉÊ¡¡¥³¥áÆþ¤ê¡Ö»Ý¿É¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¥¯¥Ã¥ÑÉ÷¥¹¡¼¥×¡×¤È¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×ÅêÆþ
¡¡¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤Ï¡¢¥³¥áÆþ¤ê¥¹¡¼¥×¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬¼«ÈÎµ¡¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¡9·î24Æü¡¢¿·¾¦ÉÊ¥á¥Ç¥£¥¢º©ÏÃ²ñ¤ËÎ×¤ó¤ÀÃæÅç¹§ÆÁ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥×¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÏÃÂêÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÄ¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤Ê¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÇä¾å¤ÎÌó9³ä¤òÀê¤á¤ë¼«ÈÎµ¡¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«ÈÎµ¡»Ô¾ì¤Î¥á¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï30Âå-50Âå¤ÎÃËÀ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Æ±¼Ò¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ï´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«ÈÎµ¡»Ô¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÎð²½¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾¦ÉÊ¤ä¼«ÈÎµ¡¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¡¦ÍøÊØÀ¡¦³Ú¤·¤µ¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ÏÁÊ¤¨Â³¤±¡¢¤É¤¦¤»ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¥À¥¤¥É¡¼¤ò¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡³Ú¤·¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿½©Åß¿·¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢ÃíÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï10·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö»Ý¿É¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¥¯¥Ã¥ÑÉ÷¥¹¡¼¥×¡×¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ªÊÆÆþ¤ê´Ì¥¹¡¼¥×¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆÃµöÀ½Ë¡¤Ç¥³¥á¤ò´Ý¤´¤È¶ñºà²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸á¸å¤Î¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Î¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÂäÃãÄÒ¤±É÷¥¹¡¼¥×¡×¤Ê¤ÉÏÂÉ÷¤Î¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯ÈÎÇä¡£º£²ó¤Ï20-30Âå¤ÎÃË½÷¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñ¥Ö¡¼¥à¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌ£¤Ï¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ú¹ñÄ´Ì£ÎÁ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹õ¤ÈÀÖ¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäËÜÂç²ð¼¹¹ÔÌò°÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¼ã¤¤Êý¤Ë¼«Ê¬Ã£¸þ¤±¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÄêÈÖ¤Î¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¤È¿·¾¦ÉÊ¤Î2ÉÊÂÎÀ©¤Ç¥¹¡¼¥×°ûÎÁ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÌÆþ¤ê¥¹¡¼¥×»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³ÈÂç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£´ÌÆþ¤ê¥¹¡¼¥×¤ÏÀ½Â¤¾å¤Î²ÝÂê¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×°Ê³°¤¬ÄêÃå¤·¤Ë¤¯¤¤Ãæ¡¢¥³¥áÆþ¤ê¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À¤Ë¾¡»»¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡¡Ö¤ªÊÆ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼Å¸³«¤¬²ÄÇ½¡£¤ªÊÆÆþ¤ê¤Ï¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ì¥¹¡¼¥×»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö´ÌÆþ¤ê¥¹¡¼¥×»Ô¾ì¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¿å¤ä¤ªÃã¤Û¤É¹¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»Ô¾ì¤ò¹¤²¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥À¥¤¥É¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¼«ÈÎµ¡¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¥À¥¤¥É¡¼¤Î¼«ÈÎµ¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃíÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È°ûÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¶¤Ã¤Æ°û¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¡£¡Ö»Ý¿É¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¥¯¥Ã¥ÑÉ÷¥¹¡¼¥×¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë20-30Âå¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢9·î8Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¡Ø¥Ï¡¼¥È¥×¥é¥¤¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥É¾¤Ê¤É¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¤ÎÎ®¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¾ÃÈñ¤ÎÃæ¤Î¤´Ë«Èþ¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡ºäËÜ»á¤Ï¡Ö°ûÎÁ¤ÎÃæ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤ÎÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£°ûÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÌÅª¤Ë¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤ÏÌó3Ç¯¤òÍ×¤·¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÂ½¿§¤Ê¤¤¸¶ÎÁ¤ä¡¢¹Å¤¹¤®¤º½À¤é¤«¤¹¤®¤Ê¤¤¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»Ý¿É¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¥¯¥Ã¥ÑÉ÷¥¹¡¼¥×¡×¤Ï185g´Ì¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´140±ß¡£¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ï170g¥Ü¥È¥ë´Ì¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´220±ß¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÃæÅç¼ÒÄ¹¤Ï¼«ÈÎµ¡»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤Ë²Á³Ê¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¼«ÈÎµ¡¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï²Á³Ê¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Â¾¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤è¤ê¤â¹â¤¤¤«¤é¼«ÈÎµ¡¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤³¤³4¡¢5Ç¯¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃæÅç¼ÒÄ¹¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£