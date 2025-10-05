¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎËâµå¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¢ªÁê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¼ó·¹¤²¤Æ¤ë¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê10·î4Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤ÎËâµå¤ÇÂÇ¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
10·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3²óÎ¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿2ÈÖ¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¡¢Æâ³Ñ¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿121km/h¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¡¢2µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤ä³°´ó¤ê¡¢Äã¤á¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿142km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¡¢2¤ÄÂ³¤±¤Æ¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢3µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿145km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î4µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Ø¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë142km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤»¤Æ¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤«¤¹¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤ÎËâµå¤Ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢µå¶Ú¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¡ÈÎÁÍý¡É¤¹¤ëÂçÃ«¤È¡¢»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´é¡×¡Öº®Íð¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¼ó·¹¤²¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤ò·è¤á¤è¤¦¤¼w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ÏÆ¨¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤·¤«¤·¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢ÂçÃ«¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤ë¤³¤È¤Ë¡£Íèµ¨¤ÏÅêÂÇÎ¾Êý¤Ç¤ÎÂÐ·è¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
