º£²Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¡Ê22¡Ë¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥·¥å¥³¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Î6»î¹ç¤Ç¤ÏÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¤â¼ÂÎÏ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¡Ê1-3¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢º£Àá¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¡Ê2-0¡Ë¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¡£¸½ºß2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¤¤òÆÉ¤ß¡¢Èà¤é¤È¤è¤ê¿¼¤¯·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤è¡£¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¤¡£Á´ÂÎÅª¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤³¤ì¤ÏºÇÂç¤ÎÊÑ²½¤Î°ì¤Ä¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯±¿Æ°¿À·Ð¤âÈ´·²¤À¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¶¯ÅÙ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÌÌ¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¥·¥§¥·¥å¥³¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥óU¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¥·¥§¥·¥å¥³¤Ï¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£