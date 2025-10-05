¾¾²¬¾»¹¨¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¥¥¹¥·¡¼¥óÈëÏÃ¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¾¡Á¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ìÀÖÌÌ
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡¡½©¤Î2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£97Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö2¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê48¡Ë¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥óÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÀÖÌÌ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡Ö½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾¾²¬¡£¡Ö¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Îø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿´Ñ·î¤Ï¾¾²¬¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¶¦±é°ÊÍè¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ñ·î¤ÏVTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¾¾²¬¤È¥é¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²¿²ó¤â»£¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£·ë¶É¡¢¾¾²¬¤È10²ó°Ê¾å¥¥¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥¥¹¥·¡¼¥ó»£±ÆÁ°¤Ë¶¦±é¼ÔÆ±»Î¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢2¿Í¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤¿Æù¤Þ¤ó¿©¤Ù¤Æ¥¥¹¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ñ·î¤Ï¡Ö¾¾²¬¤Ã¤Æ¤¬¤¼¤óÄ¥¤êÀÚ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£¡Ö¥¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤À¤±µÞ¤Ë±é½Ð²È¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¾¡Á¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤ÏÀÖÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤È¥¥¹¤·¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃË¤Ï½½ÃæÈ¬¶å¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È´Ñ·î¤òËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£
¡¡¤½¤ì¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿´Ñ·î¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡¢»ä¤À¤«¤é°ÂÁ´¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö»ä¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤Í¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÁÂ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾¾²¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£