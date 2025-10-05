¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > À¯¼£¥Ë¥å¡¼¥¹ > ²¬»³»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï36.66¡ó ²¬»³»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï36.66¡ó ²¬»³»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï36.66¡ó 2025Ç¯10·î5Æü 21»þ48Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡²¬»³»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5ÆüÅê³«É¼¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï36.66¡ó¤Ç¡¢2021Ç¯¤ÎÁ°²ó¤ò2.65¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡ÚÆÈ¼«¡ÛIRÄÉ²ÃÁªÄê¤Ø·îÆâ¤Ë¤â°Õ¸þÄ´ºº¡¡À¯ÉÜ¸¡Æ¤¡¢ºÇÂç2¥«½ê ¤Þ¤µ¤«½ç°ÌµÕÅ¾¡¡¸µÆü¥Æ¥ì¡¦ÀÄ»³»á¤¬ÁíºÛÁª½ç°ÌÍ½ÁÛ¤òTV¸øÉ½¡¡¥¹¥Æ¥ÞÄ¾·â¤Ç¾®Àô»áÄÆÍî´íµ¡¤È¡¡¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ò´Å¤¯¸«¤¿¤é¡× Ä¨²ü½èÊ¬¡Ä15Æü´Ö¤º¤Ã¤ÈÌµÃÇ·ç¶Ð¤·¤¿18ºÐ¡¡³°½Ð¤·¤ÆÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«±Ò´±¸õÊäÀ¸¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶õ¼«´ðÃÏ¤Ë¸½¤ì¤ë