¥¨¥ó¥Ð¤Ú¡õ¥³¥Ê¥Æ¡¢º£Àá¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤â¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡Ä6Æü¤Ë¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤Ø
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤È¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDF¥¤¥Ö¥é¥¤¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Ï4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢10·î¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¤è¤¦¤À¡£5Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡Ù¤ä¡ØRMC¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µËö¤â³Æ¹ñ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤ËÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÏÂåÉ½³èÆ°¤ËÎ¹Î©¤Ä¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Ç¡¢10Æü¤Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÂåÉ½¡¢13Æü¤Ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤Ï¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£81Ê¬¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Î3¡Ý1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±¦Â¼ó¤Ë¤Í¤óºÃ¤òÉé¤¤¡¢83Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ÚÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥³¥Ê¥Æ¤â¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¡¢56Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤ò¤·¤¿¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ØÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾Ì¾¤È¤â¾Ü¤·¤¤¾õÂÖ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ø¥ë¡¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥Ð¤Ú¤È¥³¥Ê¥Æ¤Ï6Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤â¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÇÈà¤Î²óÉü¤ò¸«¼é¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢½Å¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éº£¸å¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¤À¡£
