¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×STARGLOW¤ÎRUI¡¡Éã¤¬¥×¥íÌîµå¥³¡¼¥Á¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡ÀîÅçÌÀ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¡ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSTARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤ÎRUI(18)¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Éã¿Æ¤¬¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡RUI¤ÏKANON¤È¤È¤â¤Ë¡¢2Æü¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤Ë½Ð±é¡£4Æü¤ÏÊüÁ÷¸å¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï½é¤È¤¤¤¦2¿Í¡£MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤«¤é¡ÖÆÃµ»¤È¸À¤¦¤«¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈKANON¤Ï¡ÖÌîµå¡£2¿Í¤È¤â¹¥¤¤Ç¡£ËÍ¤ÏÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡£Ãæ³ØÌîµåÉô¤Ç¡£RUI¤Ï¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡RUI¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÉã¤¬ÌîµåÁª¼ê¤Ç¡×¤È¸À¤¤¡ÖÀîÅç·Ä»°¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡¢¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀîÅç°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡óÊÎÛ¤ÎÀîÅç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤ÈÀä¶ç¡£¡ÖÀîÅç!?¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥°¡Ä¤¨¤Ã¡ª¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢RUI¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¤½¤ÎÎÝ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌîµå¤ÎÎÝ¤Ê¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤ÎÎÝ¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¥³¡¼¥Á¤Ï06Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¤ÇÄÌ»»886»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢483°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£½ÓÂ¤«¤Ä¶¯¸ª¤Ç¡¢Æâ³°Ìî¤òÁ´¤Æ¤³¤Ê¤·¤¿¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£22Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡¢23Ç¯¤Ï³ÚÅ·¤Ç2·³¥³¡¼¥Á¡¢24Ç¯¤Ï1·³¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSTARGLOW¡×¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY¡½HIÎ¨¤¤¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖBMSG¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¡£