俳優の香取慎吾（48）が、5日に放送された読売テレビ「草磲やすとものうさぎとかめ」（日曜後0・35）に出演。プライベートを明かして、草磲剛（51）も驚く一幕があった。

この日は、香取が同番組に2年半ぶりに出演。食材費1000円でパスタを作る企画を放送した。

そこで藤崎マーケット・田崎がイタリアを巡った話になると、香取は「僕も最近、食べました。ツヨポン（草磲）も知らないところで、ナポリとか行っているので」と明かし、草磲は「ナポリ行っているの？それは初耳だね」と驚いた。

「どういうスケジュール？」と聞かれた香取は「ミラノのコモ湖でクルーザーに乗ったりとか」と告白。これには草磲も「えっ？ミラノでクルーザー？」と絶叫するほどの衝撃だった。

完全なプライベートの話だといい、滞在期間については「結構、長いです」とバカンスを楽しんでいた香取。草磲は「最近、ファンミーティングとかやっていたのに。今、初めて聞きました」と、どこまでの初耳だったようで、驚きを隠せなかった。

イタリアではパスタも堪能したといい、香取は「（パスタは）大好き」と話していた。