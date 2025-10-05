¡Ö²¼Íî¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡×60ÂåFIREÃ£À®¼Ô¤¬Åê»ñ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼ÒWealth On¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÎÅê»ñ²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅê»ñ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¼êË¡¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢Áê¾ì¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤Ç¼ç¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¼êË¡¡×¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢FIREÃ£À®¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¢¨¡Ë¤ÏÊ¿¶Ñ2.6¸Ä¤Î¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©¤¬À®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤Ç¼ç¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¼êË¡¤Ï¡©¡ÊFIREÃ£À®ÅÙÊÌ¡Ë
ÆÃ¤Ë¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñ¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢FIREÃ£À®¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ç11.3¡Á16.6¡ó¤È¡¢Â¾¤ÎÁØ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹´ü¤ÎÊ£ÍøÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¹âÇÛÅö³ô¤ä¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤·¤Ä¤Ä¥ê¥¿¡¼¥ó¤Îµ¡²ñ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨FIREÃ£À®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ã£À®¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×
¢§¡Ö¤³¤ì¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈºÇ¤â´¶¤¸¤ë¾ðÊó¸»¤Ï¡©¡ÊÅê»ñÎòÊÌ¡Ë
Åê»ñÎò¡Ö1Ç¯°Ê²¼¡×¤ÎÅê»ñ²È¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÀìÌç²È¤Î¾ðÊó¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ëÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê»ñÎò¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤ä¡¢¼«¿È¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾ðÊó¤â½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤¬¼´¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤ÏÃæÎ©Åª¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤Î¾ðÊó¡ÊÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åê»ñ¤ÎÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§Áê¾ì¤ÎÃ»´üÅª¤ÊÊÑÆ°¡Ê³ô²Á¤Î¾å²¼Æ°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«
¤³¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñÎò¡Ö20Ç¯°Ê¾å¡×¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÅê»ñ²È¤Î60¡ó¤¬¡¢¡Ö³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ·Ð¸³¤ÎÄ¹¤¤À®¸ù¼Ô¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê²¼Íî¤òÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÍ¥ÎÉ³ô¤ò°Â¤¯Çã¤¨¤ëµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤ëÎäÀÅ¤Ê»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Ã»´ü¤ÎÃÍÆ°¤¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¡ÖÄ¹´ü¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë´ë¶È¤ò³ä°Â¤ÇÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÄ¹¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¡×¡ÖÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÌÜÅª¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Î²óÅú¤â¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀ¤Âå¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÅê»ñ½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û60Âå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6¡Á7·î
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§³ô¼°²ñ¼ÒWealth On¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼
²óÅú¿ô¡§416·ï
¼Â»Ü¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWealth On¡Ê¥¦¥§¥ë¥¹¥ª¥ó¡Ë
½ÐÅµ¡§¡ÚÄ´ºº¥ê¥ê¡¼¥¹¡Û[20,30ÂåÉ¬¸«]60Âå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¸«¤¨¤¿Áá´üÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
