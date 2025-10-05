¥É·³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Öµ¤Àä¤·¤«¤±¤¿¡×¡¡¥Æ¥ªµÕÅ¾ÃÆ¤¬À¸¤ó¤À¶¸´îÍðÉñ¡ÄXº¤ÏÇ¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤èww¡×
¼éÈ÷¤Ç¤Î¥ß¥¹¤È»°¿¶3¤Ä¤âÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤¿¹ë²÷ÃÆ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬¹ë²÷¤Ê°ì¿¶¤ê¤Ç»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÆ±ÅÀ¤Î7²ó¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿3¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤³¤Î·àÅª¤Ê°ìÂÇ¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âÊ¨Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶½Ê³¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Öµ¤ÀäÀ£Á°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È1-0¤«¤é´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¹â¤á¤ÎÂ®µå¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯·è¾¡3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤³¤Î°ìÂÇ¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤Ï¡Ö¥Æ¥ª¡¢¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡Ä²¶¤¿¤Á¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶½Ê³¤·¤Æ¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ¤Àä¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Âç¾æÉ×¤«¤èww¡×¡Ö¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤À¤è¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥Ù¥·¥¢¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Âç¹¥¤¡×¡Ö¥Æ¥ª¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ø¤ÎÈà¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥¦¥±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Î´ËËý¤ÊÆ°¤¤ä3ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ì¿¶¤ê¤ÇÉ¾²Á¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï3ËÜÎÝÂÇ9ÂÇÅÀ¤ÎÂçÇúÈ¯¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ØÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë