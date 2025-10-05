¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡Ê¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ£¸¶²ÌÊâ¤¬½éV¡Ú¶å½£¼Â¶ÈÃÄ·õÆ»¡¦½÷»Ò¸Ä¿Í¡Û
¡¡·õÆ»¤Î¶å½£¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢60¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤Ã¤¿5¿ÍÀ©ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¶å½£ÅÅÎÏA¤¬4Âç²ñÏ¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£29¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÏÆ£¸¶²ÌÊâ¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¸Ä¿Í¤òÀ©¤·¤¿Æ£¸¶¤ÏÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£Èõ¸ý¡Ê¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤ÏÎôÀª¤Ê¤¬¤é±äÄ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÆÀ°Õ¤Î°ú¤ÌÌ¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¡£±Î¿Ê¹â¡Ê¹Åç¡Ë¡¢Ä«ÆüÂç¤ò·Ð¤Æ¼Ò²ñ¿Í4Ç¯ÌÜ¡£Ê¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ½÷»ÒÂç²ñ¤Ç3°Ì¤Ë2ÅÙÆþ¤ê¡¢º£Âç²ñ¤â½÷»Ò¸Ä¿Í4¶¯¤ËÆ£¸¶¤ò´Þ¤á3¿Í¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£25ºÐ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ½÷»Ò¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£