¡¡·õÆ»¤Î¶å½£¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢60¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤Ã¤¿5¿ÍÀ©ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¶å½£ÅÅÎÏA¤¬4Âç²ñÏ¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£29¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÏÆ£¸¶²ÌÊâ¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ·è¾¡¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÞÊ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âç¾Àï¤Ç¡¢¶å½£ÅÅÎÏA¤ÎÊ¿²¬¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤ËÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔA¤ÎÌðÌî¤«¤éÌÌ¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¼ê¸µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¾®¼ê¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤ÈË¡À¯Âç¤Î5³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¼ã¤¼ÂÎÏ¼Ô¡£Ê¿²¬¤Ï¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¤¤Ä¤¤Îý½¬¤Ë¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£