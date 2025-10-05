¡Ú·ÝÇ½Ê¤ÌÌºÂÃÌ²ñ¡ÛA¤§¡ªgroupÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¡¡ÂáÊá¸½¾ì¤Ï¿·½É2ÃúÌÜ¡Ä¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÅ¥¿ìÌÜ·âÃÌ¤â
¡¡A¤§¡ªgroup¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Èá´ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²÷¿Ê·â¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¾×·â¤ÏÂç¤¤¤¡£»ö¾ðÄÌ¤¬¶ÛµÞºÂÃÌ²ñ¤ÇÎ¢Â¦¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬SNS¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ±»þ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¸å¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤Þ¤º»ö·ï¤Î³µÍ×¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï4Æü¤ÎÁáÄ«5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿·½É2ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡¥¦¥Á¤Îµ¼Ô¤â¡¢Èà¤¬¿·½É¤Î¥Ð¡¼¤ÇÅ¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÃç´Ö¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£º£²ó¤Ï´°Á´¤Ë¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡»öÌ³½ê¤ÏÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÊýÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¹¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤Ï¤¤¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÈÖÁÈ¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤äºÆÊÔ½¸¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤âÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄË¤¤¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡¡¿ÍÎà¥¯¥º²½·×²è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡©¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤Ç¤ÎÇ°´ê¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¡Ä¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡CM¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢°ãÌó¶â¤ÎÏÃ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊºÆ½ÐÈ¯¤ò·Ç¤²¤¿STARTO¡¡ENTERTAINMENT¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡A¤§¡ªgroup¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ºòÇ¯5·î¤ËÈá´ê¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤âÂçÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Ä¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡³§¤µ¤ó¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡½µ´©»ïµ¼Ô¡¡¤³¤ì¤À¤±³ÆÊýÌÌ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ»æ¥Ç¥¹¥¯¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÇÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î½è¶ø¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢6¿Í¤«¤é5¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÏÂç¤¤Ê´íµ¡¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥Ç¥¹¥¯¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´üÂÔ¤ò¡¢ºÇ°¤Î·Á¤ÇÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ°ÅÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£