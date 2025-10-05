¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤é¤¬Í½ÁÛ¡ª¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´VS°æ¾åÂó¿¿¡¡¡ÖÎ®¤ì¡¢Àª¤¤¤ÏÅ·¿´¡×¡Ö°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¤Âó¿¿¡×
¡¡¸µIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¾®¹ñ°ÊºÜ¡Ê37¡Ë¡¢¸µOPBFÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î·ª¸¶·ÄÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¸µWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦°ËÆ£²íÀã»á¡Ê34¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¡ÖTreasure¡¡Boxing¡¡Promotion¡×¤Ë½Ð±é¡£11·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¡½°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡ËÀï¤Î·ë²Ì¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤Ï¡¢¸µ²¦¼Ô¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¶»Ìö¤é¤»¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤È¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë·ª¸¶¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹µ»½Ñ¤¬¹â¤¤¡£µ÷Î¥¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£ËÍ¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤«¤é¤Ò¤¤¤ÌÜ¤Ë¤ß¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢Âó¿¿¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¾®¹ñ¤â¡Ö¡ÊÂó¿¿Áª¼ê¤Ï¡Ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥¢¥ó¥«¥Ï¥¹¤Ë¡Ê9²óKO¤Ç¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ï¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Å·¿´Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤ÊÁª¼ê¤À¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁêÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î2¿Í¤ÇKO·èÃå¤Ï¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£Âó¿¿Áª¼ê¤Ï¶¯¤¤¤±¤É¡¢Î®¤ì¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅ·¿´Áª¼ê¡×¤ÈÅ·¿´¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¾®¹ñ¤â¡Ö²¶¤âÅ·¿´¡£¡Ê°ËÆ£»á¤¬È½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡ËKO¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¤Î¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¤«¤Ê¡×¤È¡¢Å¸³«¼¡Âè¤Ç·ë²Ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£