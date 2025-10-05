Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢22ºÐ¥®¥ã¥ë·ÏÈþ½÷¤òÀä»¿¡ª ·òµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö½ç°Ì¤Ä¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É1ÈÖ¤¤¤¤»Ò¡×
¡¡9·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ABEMA¤Îº§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#7¤¬ÊüÁ÷¡£MC¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬¡¢22ºÐ¤Î¥®¥ã¥ë·ÏÈþ½÷¤Î·òµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡Ö1ÈÖ¤¤¤¤»Ò¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û20Âåº§³èÈþ½÷¡¢º®Íá¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Ê¿Í´Æà¤¬½Ð±é¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¡¢¥ì¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¿Ø¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿5¿Í¤ÎÃËÀ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¶¦Æ±À¸³èÃæ¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¬¡¼¥ë¤È¥ì¥Ç¥£¤ò1¿Í¤º¤ÄÍ¶¤¤¡¢1Çñ2Æü¤Î¡È¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ëÎ¹¹Ô¡É¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯¾¯¤Î22ºÐ¤Ç¡¢¥®¥ã¥ë·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ë¥Ê¡£º§³è½øÈ×¤Ï37ºÐ¤Î¸µ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¸ÞÎØÁª¼ê¡¦¥±¥ó¥¿¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥ó¥¿¤ÏÂ¾¤Î½÷À¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥±¥ó¥¿¤¯¤ó¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ë¥Ê¤Ï34ºÐ¤ÎÌôºÞ»Õ¡¦¥¿¥«¤«¤é¡Ö¤¢¤Þ¤êÏÃ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤ÇÎø°¦¥È¡¼¥¯¡£¥¿¥«¤¬¡Ö¥ë¥Ê¤Ïº£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥ë¥Ê¤Ï¡ÖºòÆüÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£¥±¥ó¥¿¤«¤éÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ø¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¿¥«¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ëÎ¹¹Ô¤Ç24ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¥Ê¥Ä¥¤È¡¢32ºÐ¤ÎÈþÍÆ¥Ê¡¼¥¹¡¦¥¢¥º¥µ¤òÍ¶¤Ã¤Æ²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ê¥Ä¥¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Ä¥¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤¤¥ë¥Ê¤Ë¡Ö²¿¤·¤¿¤é´î¤Ö¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥ë¥Ê¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Öº£¤«¤é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥Èºî¤Ã¤Æ¡¢Ä«ÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥¿¥«¤Ï¥ë¥Ê¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤Æ÷¤¤¤Ë¤Ä¤é¤ì¤¿¥Ê¥Ä¥¤¬¾å¤Î³¬¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ë¥Ê¤Ï¡Ö¸«¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤·¤Æ¥Ê¥Ä¥¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥«¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ê¥Ä¥¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿MC¿Ø¤Ï¡¢¥ë¥Ê¤Î¿·¤¿¤Ê¹¥¤¤Ê¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¥¿¥«¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£¿¹¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤À¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¥¿¥«¤ÏºÆ¤Ó¥ë¥Ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¡£ÏÃÂê¤Ï¥ë¥Ê¤Î¿·¤¿¤Ê¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¥¿¥«¤¬¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤«µ¯¤³¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸«¤Æ¤Æ¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤Ê¤Î¤«µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥¿¥«¤Ë¡¢¥ë¥Ê¤Ï¡Ö¥¿¥«¤Á¤ã¤ó¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë»×¤¤¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥«¤Ï¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤êÆ°ÍÉ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥ë¥Ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ë¥Ê¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥ë¥Ê¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥Ê¤¬¥¿¥«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¤âÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¾Ð´é¤Ç¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Ç¤¢¤ì¤Ç¤¤ë¡©ÀäÂÐ¥Ê¥Ä¥¤Á¤ã¤ó¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¤ó¡×¤È´¶Ã²¡£Æ£¿¹¤â¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢½ç°Ì¤Ä¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É1ÈÖ¤¤¤¤»Ò¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤ï¡Á¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£