¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¥Ê¥ò¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×ÃÇÈ±¼°¤Ç¸«¤»¤¿ÃåÊª»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö½÷¾¤µ¤ó¤«¤Ê¤È¡×¡Ö°ã¤¦¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÃåÊª»÷¹ç¤¦¤ï¤¡¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¡¥¶¡¡¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼·ó¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥Ê¥ò¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯£¹·î¤ÎÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¡Ê£²£¹¡Ë¡á¾ïÈ×»³¡á¤Î°úÂàÁêËÐ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ªËÜÆü¡¢µ®·Ê¾¡´Ø¤ÎÃÇÈ±¼°Ì«Àî½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¤Ë»²²Ã¤·¶²¤ìÂ¿¤¯¤âî÷¤âÆþ¤ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È£´Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ì«Àî¿ÆÊý¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡¢¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Èµ®·Ê¾¡´Ø¸æ²ÈÂ²¤È¾ÆÆù¤ò¿ô²ó¸æ°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡ÄÁêËÐÂç¹¥¤¤Ê¥À¥¤¥¹¥±¤Ï¤ó¤âÀ§Èóî÷¤ò¡ª¤È¸À¤Ã¤ÆÄº¤¶²¤ìÂ¿¤¯¤â£²¿Í¤Ç»²²Ã¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤µ¤ó¡¢ºî²È¤ÇÀê¤¤»Õ¤Î¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤ÎÃåÊª»Ñ¤ò¸«¤»¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤ªÃåÊª¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÃåÊª¤Ã¤ÆÌÇÂ¿¤ËÃå¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤ÉÃå¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ã¥ó¡ª¤È¤¹¤ë¤·µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤·²¿¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¢¤¿¤·¡¢¼Â¤ÏÂçÁêËÐ½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤Î¡ª¡ªÀÊ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÀÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¿ÀÀ»¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤·¡ªºÇ¹â¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö±½¤ËÊ¹¤¯¡Ø¹ñµ»´Û¤Î¾Æ¤Ä»¡Ù¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª°Õ³°¤Ë¼ã¤¤½÷À¤ä¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤·¡Øµ®·Ê¾¡¡¼¡ª¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ïº£Æü¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»Ê²ñ¤ÎÊý¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµã¤¤¤¿¤è¤Í¡¡Âç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢´ðËÜ¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¿¤¬¾Ð¡¡¤½¤·¤ÆÃÇÈ±¼°¤Çî÷¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¤Ã¤È¤â¤¦£²ÅÙ¤ÈÌµ¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤·¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢µ®·Ê£ó£è¡Ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Ì«Àî¿ÆÊý¤«¡ª¿ÆÊý¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃåÊª»÷¹ç¤¦¤ï¤¡¡£ÁÇÅ¨¡×¡Ö½÷¾¤µ¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµ®·Ê¾¡¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁé¤»¤¿¤Î¡©¡ªÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸«¤«¤±¤Æ¤âËÜ¿Í¤À¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤°¤é¤¤°ã¤¦¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö»ç¿§¤ÎÃåÊª¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£