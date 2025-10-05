¡¡10·î5Æü¸á¸å¡¢°¦ÃÎ¸©ÄÅÅç»Ô¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬ÃË¤Ë¥Ï¥ó¥Þー¤Ç²¥¤é¤ì¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¡¢·Ù»¡¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å4»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÄÅÅç»Ô¸ÅÀîÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÃËÀ­(23)¤¬¼Ö¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2Âæ¸å¤í¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤¤¤¿ÃË¤¬Êâ¤¤¤Æ¤­¤ÆÁë¤òÃ¡¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï²¿¤«¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÃ¶Ìá¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¥Ï¥ó¥Þー¤ÇÃËÀ­¤ÎÆ¬¤ò²¥¤ê¡¢¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤ÏÆ¬¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï50Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤ª¤è¤½160¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÂÀ¤ê¡¢¹õÈ±¤Î¥ªー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÀÄ¤Î¥¸ー¥ó¥º¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡ÃË¤Ï¹õ¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÇÀ¾¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤Æ¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£