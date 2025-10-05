¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡ÛÃæÂ¼Æü¸þ¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤âÂ¤Îº¹¤òÄË´¶¡¡Ä´À°¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤º
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½éÆü3R¤Ï1¹æÄú¤ÎÃæÂ¼Æü¸þ¡Ê26¡á¹áÀî¡Ë¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤ËÀ®¸ù¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¸å¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë2ÈÖ¤Î²¬ºê¶³Íµ¤Ë¿¤Ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤Ë¿¤Ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤¬¼å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥í¡¼¤À¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂ¤È¤«¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡1ÁöÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂ¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÆþÇ°¤ÊÄ´À°¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¹ß¤í¤·¤Î»þ¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò´¹¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢À°È÷»Î¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï2R¤Ë3¹æÄú¡¢10R¤Ë6¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤«¡¢1Ãå¤ÎÃù¶â¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤¹¤«¡£Âç»ö¤Ê2²óÁö¤ê¤À¡£