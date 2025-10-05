¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤¹¤ë¤ó¤À¡Ä¼«¾Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï½÷»Ò¤ÎÈ¯¸À¤ËÃ¯¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ
¼«Ê¬¤Ç¡Ö»ä¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦½÷»Ò¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Àâ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼«¾Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¤òÌ¾¾è¤ë½÷»Ò¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¼«¾Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï½÷»Ò¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¾Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï½÷»Ò¤Î¸ýÊÊ
¡ÖÆ±Î½¤¬¼«Ê¬¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï½÷»Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ø»ä¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é»×¤Ã¤¿¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¼¡Ù¡Ø½÷»ÒÆÃÍ¤ÎÆë¤ì¹ç¤¤¤È¤«¶ì¼ê¡Ù¡Ø¤Ç¤âÎ¢¤Ç°¸ý¸À¤¦½÷»Ò¤è¤ê¤è¤Ã¤Ý¤É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤¬¸ýÊÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¿Í¤À¤·¡¢ÃË¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë»þÅÀ¤ÇÕ»Çä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤«¤Ê¤ê±¢¼¾¤Ê½÷¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¼ÂºÝ¤³¤ÎÆ±Î½¤Î¤³¤È¤ò¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Æ¤«¡¢¼«¾Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï½÷»Ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Ë
¢¦ ËÜÅö¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿À³Ê¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¤Î°ÕÌ£¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
