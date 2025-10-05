¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¦½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë³¤³°¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç19ÆÀÅÀ¡ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¡Ö¥É¥ì¥¹¥Ê¡¼SC¡×¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë¤¬5Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³¤³°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¡¢¥·¥å¥ô¥§¥ê¡¼¥ó¤òÁê¼ê¤Ë½©ËÜ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢19ÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
½©ËÜ¤Ïº£Ç¯¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢½é¤ÎÂçÉñÂæ¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¿È185¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¹¶·â¤È¼éÈ÷¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È4¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òµá¤á¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Î¶¯¹ë¡¢¥É¥ì¥¹¥Ê¡¼SC¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Êì¡¢½©ËÜ°¦(µìÀ«¡§ÂçÍ§)¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê³¤³°¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¼«Ê¬Åª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÊì¤¬²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¡¢½©ËÜ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÌ£Êý¤Î¥È¥¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Àè·î¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿½©ËÜ¤À¤¬¡¢Ì£Êý¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¤½¤·¤ÆÂè4¥»¥Ã¥È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢½©ËÜ¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢½©ËÜ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À1¤«·î¤¯¤é¤¤¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢»î¹ç¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¹¥´¥¤¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¢£½©ËÜÈþ¶õ¡Ê¤¢¤¤â¤È¡¦¤ß¤¯¡Ë
2006Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£185¥»¥ó¥Á¡£Êì¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÂçÍ§¡ÊµìÀ«¡Ë°¦¤µ¤ó¡£º£Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¶¦±É³Ø±à¹â¹»¤ò19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¡£3·î¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Ë²ÃÆþ¡£º£Ç¯¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¡£º£Ç¯¤«¤é¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1Éô¤Î¶¯¹ë¡¢¥É¥ì¥¹¥Ê¡¼SC¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
