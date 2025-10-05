¥ß¥¹FLASH´Ý»³¤ê¤µ¡¡DVDÈ¯Çä¡Ö¥¦¥Ö¤ÊÃËÀ¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ä¡×¾×·â¥»¥ê¥Õ¤â¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¡Ö¥ß¥¹FLASH2025¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë´Ý»³¤ê¤µ¡Ê25¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇDVD¡Ö¤ê¤µ¤Þ¤ë¼°½éÎø¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
À¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë·Ï½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¥¦¥Ö¤ÊÃËÀ¤È½é¥Ç¡¼¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢5·î¤ËµÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¼«¿È¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¤ä¤À¡¢¤Ì¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡¢É÷Á¥¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë»þ¤Ë¡ØÂç¤¤¯¤Ê¤¢¤ì¡Ù¤È¤«¡Ø¥«¥Á¥«¥Á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ë¡Ø¤µ¤¹¤¬ÊÙ¶¯¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ç¯´Ö3000ºý¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÊÐº¹ÃÍ72¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥¨¥í¤ÎÃÎ¼±ËÜ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡ÖAmazon¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤ÎÁ´Éô¤¤¤Ã¤¿¤«¡¢¤°¤é¤¤ÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£DVD¤Ç¤â¡Ö¾×·â¤Î¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ê¡Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ØÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Îø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¥¦¥Ö¤ÊÃËÀ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥Ö¤ÊÃËÀ¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£º¤¤é¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖS¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
G¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÉð´ï¤Ë¡Ö¥ß¥¹FLASH2025¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¥ß¥¹EXMAX¡ª2024¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤¿´üÂÔ¤ÎÀ±¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤Ï»£±Æ²ñ¤òÇ¯300Æü¤³¤Ê¤¹¤Ê¤ÉÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¹¥¤¤Ê¥°¥é¥É¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤ä¤é¤·¤¹¤®¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¹¥¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡ô2i2¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÅ·±©´õ½ã¡Ê29¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¼«¿È¤âº£¸å¤â»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È»¨»ïÏª½Ð¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£