½é¤ÎU-20WÇÕGLÁ´¾¡¤Ç·è¾¡T¤Ø¡ÄU-20ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó»Ô¸¶Íù²»¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤ë½àÈ÷¤òÁ´°÷¤Ç¡×
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óDF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¤Ï5Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ê£¿ôÆÀÅÀ¤ÈÌµ¼ºÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ3¾¡¤·¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤·ë²Ì¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿U-20WÇÕ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò½é¤á¤ÆÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¡£½éÀï¡¦¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤ò2-0¡¢³«ºÅ¹ñ¥Á¥ê¤È¤ÎÂè2Àá¤â2-0¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥êÀï¤«¤éÀèÈ¯8¿Í¤òÊÑ¤¨¤¿Âè3Àá¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï3-0¤Ç²÷¾¡¡£Á´»î¹çÊ£¿ôÆÀÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¡£»Ô¸¶¤Ï¡Öº£¤è¤ê°ìÁØ¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë½¸ÃÄ¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÈµÙ¤à¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±óÀ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£2023Ç¯¤«¤éÈ¯Â¤·¤¿Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤Ï¡¢ÂçÉñÂæ¤ò·Ð¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¡¢Îò»Ë¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é2Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÀè¤ò¸«¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ëè»î¹çËè»î¹ç¡¢1»î¹ç¤Î¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á¥±Û´ÆÆÄ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë»Ô¸¶¤Ï¡¢¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½Æâ¤Ç¤â³ÆÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Á³ÂÎ¤Î¼«Ê¬¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤òÂ³¤±¤ë¡£3»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÏÁ´°÷¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¸¶¤Ï¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤âÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃç´Ö¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤â²ù¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¥Á¥êÀï¤ä¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤Î¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»Ù¤¨¤¿Áª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬º£ÅÙ¤Ï»Ù¤¨¤ë¡£¤½¤Î¹¥½Û´Ä¤¬²÷¿Ê·â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤»Ô¸¶¤À¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤é¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë¤â¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤è¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤«¤«¤ë¤·¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤±¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¡¢¸å²ù¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤Ë¤À¤±¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤à¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤ë½àÈ÷¤òÁ´°÷¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9Æü¸áÁ°8»þ¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿U-20WÇÕ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò½é¤á¤ÆÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¡£½éÀï¡¦¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤ò2-0¡¢³«ºÅ¹ñ¥Á¥ê¤È¤ÎÂè2Àá¤â2-0¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥êÀï¤«¤éÀèÈ¯8¿Í¤òÊÑ¤¨¤¿Âè3Àá¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï3-0¤Ç²÷¾¡¡£Á´»î¹çÊ£¿ôÆÀÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¡£»Ô¸¶¤Ï¡Öº£¤è¤ê°ìÁØ¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¡¢Îò»Ë¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é2Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÀè¤ò¸«¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ëè»î¹çËè»î¹ç¡¢1»î¹ç¤Î¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á¥±Û´ÆÆÄ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤·¤¿½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë»Ô¸¶¤Ï¡¢¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½Æâ¤Ç¤â³ÆÁª¼ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Á³ÂÎ¤Î¼«Ê¬¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤òÂ³¤±¤ë¡£3»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÏÁ´°÷¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¸¶¤Ï¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤âÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃç´Ö¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤â²ù¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¥Á¥êÀï¤ä¥¨¥¸¥×¥ÈÀï¤Î¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»Ù¤¨¤¿Áª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬º£ÅÙ¤Ï»Ù¤¨¤ë¡£¤½¤Î¹¥½Û´Ä¤¬²÷¿Ê·â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤»Ô¸¶¤À¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤«¤é¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë¤â¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤è¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤«¤«¤ë¤·¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤±¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¡¢¸å²ù¤¬»Ä¤ë»î¹ç¤Ë¤À¤±¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤à¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤ë½àÈ÷¤òÁ´°÷¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9Æü¸áÁ°8»þ¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ËÎ×¤à¡£