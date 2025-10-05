¥Á¥§¥ë¥·¡¼¿·²ÃÆþ¤Î¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡¢¸ÅÁã¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÈò¤±¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿MF¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¸ÅÁã¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤òÈò¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤¬º£½µÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ï2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æºòµ¨¤â36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤¿¤À¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¤Ï°ÜÀÒÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U»þÂå¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÆñ¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À°ì¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¹¶·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¿ÍÀ¸¤Î°¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢º£¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï¤Ç¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¡¢4Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇÀèÈ¯¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
