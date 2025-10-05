²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡£4¼þÇ¯³Ú¶Ê¡Ö°¦¤Î¹ñ¤ÈÀ±¤Î¥À¥ó¥¹¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¤Ø
²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬10·î5Æü(Æü)¤ËSpotify O-WEST¤Ç4¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¤ò2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö°¦¤Î¹ñ¤ÈÀ±¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤Ï²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î·ëÀ®4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤é¤á¤¯ÁÔÂç¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤ÎºîÉÊ¡£4Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»îÎý¤È´î¤Ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿µ°À×¤ò¶»¤Ë¡¢ÌóÂ«¤ò½Å¤ÍÌ¤Íè¤Ø¿Ê¤ßÂ³¤±¤ëÁÛ¤¤¤ò²Î¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´õË¾¤È¿·¾Ï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢4¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö°¦¤Î¹ñ¤ÈÀ±¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤ò½éÈäÏª¡£10·î6Æü(·î)¤ËTikTokÀè¹ÔÇÛ¿®¤ª¤è¤ÓPre-add/Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£10·î15Æü(²Ð) ¤Ë¤Ï¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¤È¤¹¤ë¡£
²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï10·î19Æü(Æü)¤è¤ê¡ã²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼ 2ndSG¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ° Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö ¡Á¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¡¢°¦ÃÎ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ9¥ö½ê¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¢£²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼ ¥ê¡¼¥À¡¼ ±ÊÈøÍü±û ¥³¥á¥ó¥È
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï4¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îº¢¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤È¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´û¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5Ç¯ÌÜ¤âÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈ×¡Û
¡¦¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡Û¡ãCD+DVD¡ä
CRCP-10493 \2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡Û¡ãCD+DVD¡ä
CRCP-10494 \2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¡Ú¥«¥ì¥¢¥¤È×¡Û¡ãCD¡ä
CRCP-10495 \1,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£¡Ö°¦¤Î¹ñ¤ÈÀ±¤Î¥À¥ó¥¹¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
10·î15Æü(¿å)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://lnk.to/pre_ainokunitohoshinodance
¢¨10·î6Æü(·î)TikTokÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï
https://www.tiktok.com/music/-7553331650450507777
¢£¡Ö°¦¤Î¹ñ¤ÈÀ±¤Î¥À¥ó¥¹¡×Pre-add/Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ö°¦¤Î¹ñ¤ÈÀ±¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤òApple Music¤Î ¡ÈPre-add¡É¡¢S potify¤Î ¡ÈPre-save¡É¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãPre-add/Pre-save¡Ê»ëÄ°Í½Ìó¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
https://lnk.to/pre_ainokunitohoshinodance
ÅÐÏ¿ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§10·î14Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
https://form.run/@cr-kareai-aihoshi
±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡§10·î15Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç
¢£¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ã²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼ 2ndSG¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö ¡Á¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡Á¡ä
10·î19Æü(Æü) °¦ÃÎ¡¦ THE BOTTOM LINE
10·î25Æü(ÅÚ) ¹áÀî¡¦festhalle
11·î2Æü(Æü) ¹Åç¡¦ BLUELIVE HIROSHIMA
11·î9Æü(Æü) ÀÄ¿¹¡¦BLACKBOX
11·î16Æü(Æü) Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1
11·î29Æü(ÅÚ) ÀÅ²¬¡¦SOUND SHOWER ark À¶¿å
12·î6Æü(ÅÚ) Ä¹Ìî¡¦ NAGANO CLUB JUNK BOX
12·î13Æü(ÅÚ) Åìµþ¡¦Veats Shibuya
12·î20Æü(ÅÚ) ÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA
¾ÜºÙ¾ðÊó¡§https://karennaivory.jp/event/karennaivory_zenkokulive2025/
¡ã¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ä
10·î18Æü(ÅÚ) 13:00 °¦ÃÎ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹ ²°¾å¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
10·î26Æü(Æü) 13:00 ¹áÀî¡¦TAKAMATSU ORNE ËÌ´Û4³¬²°¾å¹¾ì¡ØORNE PARK¡Ù
11·î3Æü(·î¡¦½Ë) 13:00 ¹Åç¡¦¹Åç±ØÆî¸ýÃÏ²¼¹¾ì
11·î8Æü(ÅÚ) 15:00 ÀÄ¿¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥ÉÀÄ¿¹¥µ¥ó¥Û¡¼¥ë
11·î15Æü(ÅÚ) 14:00 Ê¡²¬¡¦¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿ B1F ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥¹¥Æ¡¼¥¸
11·î30Æü(Æü) 14:00 ÀÅ²¬¡¦¥×¥ìÍÕ¥¦¥©¡¼¥¯ÉÍËÌ À¾C½ÐÆþ¸ýÁ°¡Ê¥É¥é¥à¥²¡¼¥ÈÁ°¡Ë
12·î7Æü(Æü) 14:00 Ä¹Ìî¡¦¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¾åÅÄ 2F ¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡Ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÁ°¡Ë
¡Ø²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼ ¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×È¯ÇäµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ù
¡¦10·î20Æü(·î) 19:00¡Á ½Ð±é¡§±ÊÈøÍü±û¡¦°ì¥ÎÀ¥Ä¾½ï¡¦²Ï¹ç¤³¤³¤æ¡¦¾®ÅÄ¶Í¤Ê¤Ê¤µ
¡¦10·î30Æü(ÌÚ) 19:00¡Á ½Ð±é¡§»ûËÜÍý³¨¡¦¼Æºé¤¢¤«¤ê¡¦µÌÈþ¶õ¡¦¹âß·É´¹ç°¦
¡¦10·î31Æü(¶â) 19:00¡Á ½Ð±é¡§Ê¡ÅÄ¤Ò¤Ê¤¿¡¦ÅÚ²°Îè¼Â¡¦À¾¸¶Íªºù¡¦ÇÈº¸´ÖÈþÀ²
and more¡Ä
