¡Ú¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµå¡¡½©µ¨¥ê¡¼¥°¡Û¼ó°Ì¤Î¿ÀÆàÀîÂç¤¬£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡¡¿ÀÆàÀî¹©Âç¤Ï²£ÉÍ¾¦Âç¤Ë¾¡Íø
¡¡¿ÀÆàÀîÂç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Âè£µ½µÂè£²Æü¤Ï£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî¹©Âç£Ë£Á£É£Ô¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿ÀÆàÀî¹©Âç¡Ý²£ÉÍ¾¦Âç¡¢¿ÀÆàÀîÂç¡Ý¾¾°þÂç¤Î£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹©Âç¤¬£¹¡Ý£·¤Ç¾¡¤Á¡¢¿ÀÂç¤Ï£±£µ¡Ý£±¤Î¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¾¡¤ÁÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹©Âç¤Ï¶áÆ£¤¬»Í¡¢Ï»²ó¤È£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢½ªÈ×¤â¾®¹ï¤ß¤ËÆÀÅÀ¤·¤Æ¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¿ÀÂç¤Ï´äÅÄ¤¬»°²ó¤ËÀèÀ©ÂÇ¡¢Ï»²ó¤Ï£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡Âè£¶½µÂè£±Æü¤Ï£±£±Æü¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç¥®¥ª¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ý¾¾°þÂç¡¢´ØÅì³Ø±¡Âç¡Ý¾¦Âç¤Î£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âè£¶½µ¤Ç¶Í°þÂç¡¢´ØÅìÂç¡Ê¤È¤â¤Ë£µ¾¡£³ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£²¡Ë¤¬¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ó°Ì¤Î¿ÀÂç¡Ê£¸¾¡£±ÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£´¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£