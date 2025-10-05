½ñ¤ò¼Î¤Æ¤è¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ø½Ð¤è¤¦¡£¥Ý¥é¥í¥¤¥É¡ß¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏºÇ¶¯¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤À
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¡¢¤ÈÊ¹¤¯¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¥Ý¥é¥í¥¤¥É¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤Ê¤ª¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¤ËÆÀÆñ¤¤ÂÎ¸³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤Âå¤äÀÊÌ¡¢ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤¬¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¡ÖPolaroid Now Instant Camera Generation 3 - Thrasher Edition¡×¡Ê2Ëü6800±ß¡Ë¡¢¡ÖPolaroid Color i-Type Film - Thrasher Edition¡×¡Ê3770±ß¡Ë
°ì¸«¡¢°Õ³°¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤È¥¹¥±¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸£°úÌò¤òÃ´¤¦¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤´Ø·¸À¡£¤È¡¢¸À¤¦¤Î¤â¡È»£¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡É¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥¿¡¼Ãæ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤¦¡¢¤È¤â¤Ë·Á¤Ï°ã¤¨¤É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¡ÖPolaroid Now Generation 3 - Thrasher Edition¡×¤Ï¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤«¤Ä¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¤¬Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÉÊ¡£¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¥Ï¥¤¥É¥í¥Ç¥£¥Ã¥×²Ã¹©¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë1ÅÀÊª¡£¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶°î¤ì¤ë¤¢¤·¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖPolaroid Color i-Type Film - Thrasher Edition¡×¤Ï11¼ïÎà¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÅ¸³«¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î»ý¤Ä¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÆÃÍ¤Î¹¶¤á¤ÎÀº¿ÀÀ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÁêËÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â³¹¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤ØÂ¤ò¸þ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÈ¯¹Ô¿Í·ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎTony Vitello¤Ï¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÏÂÎ¸³¤¬¼´¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤È¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¥«¥ª¥¹¤ò¼Ì¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤ò¤â¼Ì¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤â¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤È¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¥«¥ª¥¹¤Ã¤×¤ê¤ò¥¹¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢Îò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¢¤Ê¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÊ¸¡¿¼ê¼ÆÂÀ°ì¡Ê&GP¡Ë¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡µæ¶Ë¤ÎÁªÂò!?Æ°²è¥«¥á¥é¡Ö¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ãVS¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡×6Áª¡Ú¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉVS¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ ½©¤Î¼ñÌ£¥â¥ÎºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¡ª¡Û
¢¡¤¿¤Ã¤¿53g¤Î¥«¥á¥éÃ±ÂÎ¤ÇÌó70Ê¬Ï¿²è²ÄÇ½¡ª²è¼Á¤â¿Ê²½¤·¤¿Insta360¡ÖGO Ultra¡×
¢¡¥Õ¥ê¥¹¥¯ÊÂ¤ÎÄ¶¾®·¿¥«¥á¥é¡ÖRecollo¡×¡£¤³¤¦¸«¤¨¤ÆÆ°²è¤â»£¤ì¤ëÂ¿µ¡Ç½¤µ¤¬¥¦¥ê¤Ç¤¹