¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£µÆü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Î¾×·âÅª¤Ê¶á¶·¤ò¥µ¥é¥ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤éÁ°Æü£´Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÍµÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¡¢ÅâÆÍ¤Ë¡Ö¤¨¡¼¡¢¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤µ¤ó¤¬Â¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡ÍµÈ¤âÆóÏº¤ÎÍÎÁ¥Ö¥í¥°¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Î¡Ø£î£ï£ô£å¡Ù¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¿äÁ¦¤·¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬Â¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡¦´ØÂÀ¤ËÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆóÏº²ñ¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤´Ø¤Ï¡Ö¤¤¤«¤¬¤«¤É¤¦¤«¤Ç¸ì¤ì¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿ÍÀ¸¤¹¤®¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Ð´é¤âÁý¤¨¤Æ¤¿¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥é¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡ÖÂ¤òÀÚ¤ëÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¡¢´Ø¤â¡ÖÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¼¡¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÌ¡ºÍ²°¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¥Æ¥ìÄ«·Ï¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×Æâ¤Ç¡¢ÆóÏº¤È¤Î³¹¥Ö¥é´ë²è¡Ö¼Ö¤¤¤¹»¶Êâ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¹¥É¾¤Ç¡¢£Â£Ó¤È¤«¤Ç¤âÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÆóÏº·¯¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤Î¤ªÏÃ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈÆ±´ë²è¤¬ÈÖÁÈ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóÏº¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿´Ø¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤Ëµ¤»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡ØÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¥³¥±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥é¤Ã¤È¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤È¡Ø¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ½Ö´Ö¤¬²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£ÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤¬¡ÖÊÑ¤Ê¸À¤¤Êý¤À¤±¤É¡Ø¤³¤ì¤ÇºÑ¤ó¤À¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢´Ø¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤Ê¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ø£î£ï£ô£å¡Ù¤ò¤ß¤ó¤ÊÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤¤µÁÂ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£²Ð¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢»Å¹þ¤ß¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¥®¥ã¥°¤òÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂÎÄ´µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÆóÏº¤ÏºòÇ¯£³·î¡ÖºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¿Õ°Ü¿¢¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç£¹·î£·Æü¤«¤éÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£