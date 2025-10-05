¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×Äï¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ç¤ÎÀ²¤ì»Ñ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¸ì¤Ã¤¿´î¤Ó¤Î¡È¤ª¸ÀÍÕ¡É
¡ÖºÇ½é¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢Æ£Ãª¤Î²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ØÀ¸»þÂå¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë°áÁõ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤³¤È¤â
¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Î¼¡½÷¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï9·î4Æü¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤ì¡¢ÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè72²óÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÅ¸¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¡£
Ìó550ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ
¡¡ÁíºÛ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¬¥é¥¹¹©·Ýºî²È¤Î¥¬¥é¥¹À½¤Î½ÅÈ¢¤Ï¡¢Æ£¤Î²Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢»ç¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¬¥é¥¹¤¬´ö½Å¤Ë¤â¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æµ±¤¯ºîÉÊ¤À¡£ºî²È¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÄ¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¿Í·Á¤äÆ«·Ý¤Ê¤ÉÌó550ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö²ñ¾ì¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÄï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë9·î6Æü¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À®Ç¯¼°¤ÏÃËÀ¹ÄÂ²¤À¤±¤¬¹Ô¤¦½ÅÍ×¤Êµ·¼°¤Ç¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤«¤éÌó1300Ç¯¤â¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£1985Ç¯11·î30Æü¡¢Éã¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ®Ç¯¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤ÎÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Ë¤¢¤ë½©¼ÄµÜÅ¡¤Ç¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿´§¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡¢¡Ö´§¤ò»ò¤¦¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊÅ²¼¤Î»È¤¤¤«¤éÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿À®Ç¯ÍÑ¤Î´§¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢µÜÅ¡¤Î¸¼´Ø¤Ç²Â»Ò¤µ¤Þ¤äÎ¾¿Æ¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¼Ö¤Ç¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þÁ°¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÃæ¿´Åª¤Êµ·¼°¤Î¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡¢µÜÅÂ¤Î¡Ö½Õ½©¤Î´Ö¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿þ¤ÎÄ¹¤µ¤¬6¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ë¡¢Ì¤À®Ç¯ÍÑ¤ÎÁõÂ«¡ÖïíæþêÜ¡×¤òÃå¤Æ¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¡Ö¶õÄº¹õ幘¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¤À®Ç¯ÍÑ¤Î¹õ¸¨¤Î³ÛÅö¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤Ïãô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ä½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤¬¸«¼é¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¤Î¹ÄÂ²¤äÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤é»°¸¢¤ÎÄ¹¤â»²Îó¤¹¤ëÃæ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÆ¬¤«¤éµÜÆâÄ£´´Éô¤¬¡¢¹õ¸¨¤Î³ÛÅö¤Æ¤ò³°¤·¡¢À®Ç¯ÍÑ¤Î±íÈøå÷¤¬¤Ä¤¤¤¿´§¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¡£
¡¡´§¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Ò¤â¤Î¡Ö³Ý½ï¡×¤ò¤¢¤´¤Î²¼¤Ç·ë¤Ó¡¢¤Ò¤â¤ÎÎ¾Ã¼¤òÏÂ¤Ð¤µ¤ß¤Ç¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¡×¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¡×¤ÈÆóÅÙ¡¢ÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¡£ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÏÂ¤Ð¤µ¤ß¤Î²»¤À¤±¤¬±Ô¤¯¶Á¤ÅÏ¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ®Ç¯¼°¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÁ°¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤Æ¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢À®Ç¯¼°¤Ë¤¢¤¿¤ê´§¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤Ï¡¢²Ã´§¤Îµ·¤Ë¸æÎ×ÀÊ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ÎÁ°¤Ë¿Ê¤ß¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢À®Ç¯¼°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ªÎé¤ä·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤ï¤¬»Ò¤òÁ°¤Ë¡¢´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢À®Ç¯¤ÎÁõÂ«¡ÖË¥æþêÜ¡×¤ËÃåÂØ¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ïµ·ÁõÇÏ¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¹Ä¼¼¤ÎÁÄÀè¤Ê¤É¤ò¤Þ¤Ä¤ëµÜÃæ»°ÅÂ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢²óÏ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ó¤ÇÇÒÎé¤·¤¿¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬½Ò¤Ù¤¿´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¸á¸å2»þ¤«¤é¤Ï¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¡Ö¾¾¤Î´Ö¡×¤ÇÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¡ÖÄ«¸«¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£±íÈøÉþ¤òÃå¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¡¢
¡ÖËÜÆü¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´§¤ò»ò¤ê¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Î×ÀÊ¤Î²¼¡¢À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Î½Å¤µ¤ò¼«³Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÙ³Ø¤Ë¤¤¤½¤·¤à¤È¤È¤â¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¸æ²¸¤Ë¤ªÊó¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÅ²¼¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ç¯¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢³Ø¶È¤ËÎå¤Þ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤òÎ©ÇÉ¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀ®Ç¯¼°¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¿ÈÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸µµ¤¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¹¤«¤¯Îå¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÅ²¼¤¬Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¡ÖÂç·®°ÌµÆ²ÖÂç¼ú¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏÆâ¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤òË¬¤ì¡¢ÁÄÉãÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë°§»¢¤·¡¢Ìë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î¾ÊÅ²¼¤ä¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡¢¹ÄÂ²¤ä¿ÆÂ²¤é¤È¤Î»äÅª¤Ê½Ë±ã¤Ë½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎÀ®Ç¯¼°ÅöÆü¡¢°ìÏ¢¤Îµ·¼°¤ò½ª¤¨¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÌ¾¼Â¶¦¤ËÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸á¸å4»þ15Ê¬¤´¤í¡¢½©¼ÄµÜÅ¡¤ËÌá¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢µ¼Ô¤«¤é¡ÖËÜÆü¤ÏÀ¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢À®Ç¯¼°¤Îµ·¼°¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢À®Ç¯¼°¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÂÅÈ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¹Ä¼¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔËÜÆü¡¢Ä¹ÃËÍª¿Î¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬ÂÚ¤ê¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íª¿Î¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ç¯¤Î¹ÄÂ²¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¸øÅª¤ÊÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤¹ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¬¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¤´¶³´¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢¤Þ¤¿¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íª¿Î¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»öÊÁ¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¡¢Ì³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡9·î7Æü¤Î»º·Ð¿·Ê¹¤Ï¡¢°ìÌÌ¤Î¥³¥é¥à¡Ö»º·Ð¾¶¡×¤ÇÀ®Ç¯¼°¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¡ÊÎ¬¡ËµÜÅÂ¡Ö½Õ½©¤Î´Ö¡×¤Ë³Ý½ï¤ÎÃ¼¤òÃÇ¤Ä²»¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¾Íè¤ÏÂè128ÂåÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÍª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿¤ª»Ñ¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¡ÊÎ¬¡Ë¹Ä¼¼¤Ø¤Î¿Æ¤·¤ß¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹ÄÅý¤ò¼é¤ë°ÕÌ£¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¡¢¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Õ
¡¡2006Ç¯9·î6Æü¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï11ºÐ¤Ç¡¢³Ø½¬±¡½éÅù²Ê6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ëµª»Ò¤µ¤Þ¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ¼¼¤òË¬¤ì¡¢Êì¿Æ¤Î¤½¤Ð¤Ç½ÉÂê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÄï¤«Ëå¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÄï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À®Ç¯²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ò¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤³¤Î19Ç¯´Ö¡¢Äï¤ÎÀ®Ä¹¤ò¾ï¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢À®Ç¯¼°¤ÇÄï¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¸«¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¤â¤Þ¤¿¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤»Ð¤ÈÄï¤Ç¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£