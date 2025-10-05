»ß¤Þ¤é¤ÌÎÞ¡ÄGÂçºåÀï¤ÇPK¼ºÇÔ¤ÎÆÁÅÄÍÀ¤ØÃÎÇ°·Ä¤¬Â£¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡×¡ÖÀîºê»þÂå¤ÎÍª¤µ¤ó¤â¡Ä¡×¡Ú¼¯Åç¡Û
¡ÎJ£±Âè33Àá¡Ï¼¯Åç £°¡Ý£° GÂçºå¡¿10·î£µÆü¡¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÍÀ¡×¥³¡¼¥ë¤¬¼¯Åç¤ÎÂç´ï¡¢ÆÁÅÄÍÀ¤ò¤è¤êÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï10·î£µÆü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎGK¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¡¢£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¼¯ÅçºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËË¬¤ì¤¿¡£Áê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ï¥ó¥É¤òÍ¶È¯¤·¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Ïµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÆÁÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK°ì¿¹½ã¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢ÆÁÅÄ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç´é¤ò±£¤·¡¢¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¤¹¤ë´Ö¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬ÆÁÅÄ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö´º¤¨¤Æº£¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÎÇ°·Ä¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë18ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÊPK¼ºÇÔ¤Ï¡Ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬Ã¯¤·¤âÄÌ¤ëÆ»¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬Âç»ö¡£ÎÉ¤¤¼ø¶ÈÎÁ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÎÇ°¼«¿È¤â¿ô¡¹¤Î´¿´î¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÎÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢¡ÊPK¤ò¡ËÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤À¤·¡¢½³¤Ã¤¿Í¦µ¤¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¾¡ÇÔ¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¼«Ê¬¤âº£¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Àîºê»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¾®ÎÓ¡ËÍª¤µ¤ó¤¬PK¤ò³°¤·¤¿Ä¾¸å¤Î»î¹ç¤ÇºÆ¤Ó¥¥Ã¥«¡¼¤Ë»Ö´ê¤·¤Æ¸«»ö¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤â´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡×
¡¡2018Ç¯¡¢µ´ÌÚÂÎÀ©£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀîºê¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¾®ÎÓ¤Ï¡¢£¹·î¤Î¾ÅÆîÀï¡Ê¢¤£°¡Ý£°¡Ë¡¢10·î¤Î¼¯ÅçÀï¡Ê¢¤£°¡Ý£°¡Ë¤È£±¤«·î¤Î´Ö¤Ë£²ÅÙPK¤ò¼ºÇÔ¡£¤·¤«¤·¼¯ÅçÀïÄ¾¸å¤Î30Àá¡¦¿À¸ÍÀï¡Ê¡»£µ¡Ý£³¡Ë¤Ç¡¢ºÆ¤ÓPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢¼«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¡ÊÆÁÅÄ¡ËÍÀ¤â¼¡¤ËPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»Ö´ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö¼¡¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏPK¤ò½³¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÀ¤¬²²¤»¤º¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¤·Â³¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÀ®Ä¹¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥ª¥Ë¤µ¤ó¡Êµ´ÌÚ´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥ª¥ÕÌÀ¤±¤ËÍÀ¤¬¤É¤ó¤Ê»ÑÀª¤ÇÍè¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎÇ°¤Ï¡¢£²Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿Àîºê¤ÎÆÀÅÀ¸»Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ã¼¯¤¬Âç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯»Ñ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
