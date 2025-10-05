ÆüËÜ¤Ç¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ö¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¡×¤òÍÞ¤¨¤¿2¿Í¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï8·î28Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¼Â¼Ì²½¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ø¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡Ù¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡£Èþ¤·¤µ¤È¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¼Ù°¤ÊËâ½÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¤ÈÍ¦µ¤¤Ç±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤¬Êü¤ÄÀ¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Ï¡¢¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£2026Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤Ç¤Ï¼ç±é¤ÎÀ¶¿åÈþ¶õÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþ¿Í¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦É²¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°Êª¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÈþ¾¯½÷¤Ö¤ê¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¾Ð´é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¹çÃ×¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï²¦»ÒÍÍ¤ä¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëNetflix±Ç²è¡ØÀÖ¤º¤¤ó¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç»àÂÎ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡Ù¤ÇÀÖ¤º¤¤óÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÑ³¤²¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÍ¥²í¤µ¤È²ÄÎù¤µ¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±É¤¨¤¢¤ë1°Ì¤Ï¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡£2025Ç¯¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¡ÊÌø°æ¡Ë¤Î¤ÖÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¤È¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¥ª¡¼¥í¥éÉ±¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÆÁÅç¸©¡Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤ÎÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Î¾Êý¤¢¤Ã¤Æ¹ç¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
