iDeCo¤Ç¸¤¯¡È¼«Ê¬Ç¯¶â¡É¤Å¤¯¤ê¡ª2000Ëü±ßÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»ñ»º·ÁÀ®½Ñ
¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Íê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÁ´¤ÆÏÅ¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë¡È¼«Ê¬Ç¯¶â¡É¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢É®¼Ô¼«¿È¤Î³èÍÑÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢48ºÐ¤Î»þ¤ËÅ¾¿¦Àè¤ÇiDeCo¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ïµò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤¬·î³Û1Ëü8000±ß¡Ê¤¹¤°¤Ë2Ëü3000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡Ë¤Ç¡¢ÄêÇ¯¤Î60ºÐ¤Þ¤ÇÀÑÎ©¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤É¤Î¶â³Û¤ÏÃù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢60ºÐ¤«¤é¸øÅªÇ¯¶â¤ÎµëÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ë65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç»È¤¤¿Ô¤¯¤¹Á°Äó¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ä¹â¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃ±°ì¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤·¡¢¼«¿È¤ÎÊÝÍ»ñ»ºÁ´ÂÎ¤ÇÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÑÎ©´ü´Ö¤Î´Ö¤ËÀè¿Ê¹ñ³ô¡¢¸µËÜ³ÎÊÝ·¿ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥È¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡¢¶â¤È¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¸å¤ËÇã¤Ã¤¿¶â¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁê±þ¤Î»Ä¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
60ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ¼è¤êÊø¤·´ü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢µëÉÕ³Û¤ò¶ËÎÏ³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñÆâºÄ·ô¡¢J¥ê¡¼¥È¤È¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤Ï¤ä¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç·î³Û8Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÇ¯¶â¤È¤Ê¤ê¡¢À¸³èÈñ¤ÎÉÔÂ¤¬Êä¤ï¤ì¡¢É®¼Ô¤ÎiDeCo¤Ï¤½¤ÎÌÜÅª¤ò½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£µëÉÕ³Û¤«¤é¤Ï¡¢7.6575¡ó¤Î½êÆÀÀÇ¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î½êÆÀ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ë¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê»ñ»º¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿Êý¿Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾ÊºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢§¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°Äó
¡ã¶¦ÄÌ¡äÇ¯´Ö¤ÎµëÍ¿¤Ï40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê400Ëü±ß¡Ê40Ç¯´ÖÆ±¤¸¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¤Î²ñ¼Ò°÷¡£ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï9.15¡ó¡¢Ç¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é20Ç¯´Ö¼õ¤±¼è¤ê
¡ã¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡äÄÂ¶â¡¦Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï60Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê0¡ó¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶âÉôÊ¬¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎËþ³Û¤òÁÛÄê¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤¬Á´¤ÆÊ¿À®15Ç¯4·î°Ê¹ß¤ËÇ¼ÉÕ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¾èÎ¨¤òÅ¬ÍÑ
¡ã¼«Ê¬Ç¯¶â¡ä±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤Ï¡¢ÀÑÎ©´ü´Ö¤¬2.0¡ó¡¢¼è¤êÊø¤·´ü´Ö¤¬0.5¡ó¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Ï·îËö¤Ë1²óÈ¯À¸
¤Þ¤º³Ý¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤À¤±¤Î²ñ¼Ò°÷¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢µò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤Ï2Ëü3000±ß¤Ç¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯¼ý400Ëü±ß¤Î9.15¡ó¤¹¤Ê¤ï¤Á·î³Û3Ëü500±ß¤Îµò½Ð¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯6·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµË¡¤Ë¤è¤ê¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ëµò½Ð¸ÂÅÙ³Û¤¬6Ëü2000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢·î³Û3Ëü500±ß¤ÎÁ°Äó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ý¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑÅù³Ý¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê½êÆÀ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤ÎÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÇ¯¶â³Û¤Î»î»»¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀÑÎ©´ü´Ö¡¢¼è¤êÊø¤·´ü´Ö¡¢±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ÎÀßÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ãÇ¯ÁØ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸480¥«·î¡¢240¥«·î¡¢2¡ó¡ÊÀÑÎ©´ü´Ö¡Ë¡¢0.5¡ó¡Ê¼è¤êÊø¤·´ü´Ö¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£iDeCo¤Î±¿ÍÑ±×¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÀÑÎ©´ü´Ö¤Î½ªÎ»»þ¤Ë¤ª¤±¤ëiDeCo¤Î»Ä¹â¤ò»î»»¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¾Íè²ÁÃÍ´Ø¿ô¡ÊFV¡Ë¤Ë¼¡¤Î¤È¤ª¤êÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
FV(1.02^(1/12)-1,480,30500)
FVÆâ¤ÎºÇ½é¤Î¼°¤ÏÇ¯Î¨2¡ó¤ÇÊ£Íø¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·î¼¡Íø²ó¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï22,309,050¤È½Ð¤Þ¤¹¡£·î³Û3Ëü500±ß¤Ç¡¢2¡ó¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â40Ç¯´Ö¤«¤±¤ì¤Ð2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÃùÃß¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤¬²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¤³¤Î»Ä¹â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÊø¤¹¾ì¹ç¤ÎÇ¯¶â·î³Û¤ò»î»»¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥¯¥»¥ë¤Î»ÙÊ§´Ø¿ô¡ÊPMT¡Ë¤Ë¼¡¤Î¤È¤ª¤êÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
PMT(1.005^(1/12)-1,240,-22309050)
PMTÆâ¤ÎºÇ½é¤Î¼°¤ÏFV¤ÎºÇ½é¤Î¼°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë·î¼¡Íø²ó¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢97,688¤È½Ð¤Þ¤¹¡£20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËè·î10Ëü±ß¼å¤ÎÇ¯¶â¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëiDeCo¤Î»Ä¹â¿ä°Ü¤È³Ý¶â¡¦µëÉÕ¤Î´Ø·¸¤ò¿Þ¼¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬»¶Åê»ñ¤Î´ÉÍý¤¬ÌÌÅÝ¤ÊÊý¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤ÇÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥¤¥ä¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³ô¼°Ãæ¿´¤Î±¿ÍÑ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁí³Û¤¬2024Ç¯Ëö¤Ç600Ãû±ßÄøÅÙ¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç»Ä¹â¤¬2024Ç¯10·îËö¤Ç5100²¯±ß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò±¿±Ä´ÉÍýµ¡´Ø¤ÎÁªÄê¤ÎÃÊ³¬¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÑÎ©´ü´Ö¤Î½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¹ñÆâºÄ·ô¡¢ÍÂ¶â¡¢¸µËÜ³ÎÊÝ·¿ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼è¤êÊø¤·´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µëÉÕ³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë´î¤Ó¤è¤ê¤â¡¢±¿ÍÑ¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëµëÉÕ³Û¤Î¸º¾¯¤ÇÀ¸³èÀß·×¤¬¶¸¤¦¤³¤È¤ÎÍîÃÀ¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¨¡É Target-date fund assets surge to $3.97 trillion in 2024 as CITs overtake mutual funds¡É, InvestmentNews
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¿Ø¾ì Î´¡Ê¤¸¤ó¤Ð ¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó
µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç³Ø¥¦¥©¡¼¥È¥ó¹»MBA¡¢»°°æ¿®Â÷¶ä¹ÔÆþ¼Ò¡¢¹ñºÝ¶âÍ»Éô¡¢¹ñºÝ´ë²èÉô¡¢Í»»ñ´ë²èÉôÉÕ¡¢Ç¯¶â´ë²èÉô¡¢Ç¯¶â»ñ¶â±¿ÍÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½Ð¸þ¡¢»°°æ¥¢¥»¥Ã¥È¿®Â÷¶ä¹Ô¸øÅªÇ¯¶â±¿ÍÑÉô¼¡Ä¹¡¢¾Ú·ô±Ä¶ÈÉô¼¡Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2006Ç¯Ëö¤ËÆ±¼ÒÂà¼Ò¡£2007Ç¯¤è¤êÇ¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡ÊGPIF¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¡£Ä´ºº¼¼Éû¼¼Ä¹¡¢±¿ÍÑÉôÄ¹¡¢Ä´ºº¿ôÍý¼¼Ä¹¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯ÄêÇ¯Âà¿¦¡£GPIF¶ÐÌ³¤Î13Ç¯´Ö¤Ç¡¢±¿ÍÑµ¡´Ø¹½À®¤Î·èÄê¤ä´ðËÜ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºöÄê¤òÅý³ç¤·¤¿¡£GPIF¤òÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡Öº£¤òÀ¸¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ¯Ä¹¼Ô¤ÎÃÎ·Ã¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò³«»Ï
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
iDeCo¤Ç¼«Ê¬Ç¯¶â¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡©¼¡¤Ë¡¢iDeCo¤Ë¤è¤ë¼«Ê¬Ç¯¶â¤ò¡¢°Ê²¼¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¿Ø¾ì Î´¡Ê¤¸¤ó¤Ð ¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)