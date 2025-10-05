¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡¢ÅÞÌò°÷¤Ê¤É¿Í»ö¤Î¸¡Æ¤¤òËÜ³Ê²½¡¡´´»öÄ¹¤ËÎëÌÚ½Ó°ì»á¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤ËÌÚ¸¶Ì»á¤Îµ¯ÍÑ°Æ¤¬Éâ¾å
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¡¢ÅÞÌò°÷¤Ê¤É¿Í»ö¤Î¸¡Æ¤¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÅÞ¤ÎÍ×¤Î´´»öÄ¹¤Ë¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì»á¤Îµ¯ÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï5Æü¸á¸å¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤È¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¡Ö³§ÍÍ¤ÎÊý¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ïº£¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¤ç¤¦ÆüÍËÆü¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊQ.¿Í»ö¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡Ë¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.´´»öÄ¹¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤«·è¤á¤¿¤«¡Ë¤Þ¤À¤´ËÜ¿Í¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
Ê£¿ô¤Î¹â»Ô»á¤Î¼þÊÕ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»Ô»á¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤«¤éÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¤ò´´»öÄ¹¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ»Ù»ý¤Ë²ó¤Ã¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤Î¿Ø±Ä¤«¤é¡¢ÌÚ¸¶ÌÁ°ËÉ±ÒÁê¤ò´±Ë¼Ä¹´±¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁíºÛÁª¤òÀï¤Ã¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤ÎÅÞ»ÍÌò¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉÔµºÜµÄ°÷¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í×¿¦¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£¹â»Ô»á¤Ï6ÆüÃæ¤ËÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¸Ç¤á¡¢7Æü¤ËÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£