¡Ú¿·ÂÎÁà¡ÛÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ÎÎëÌÚ¤È°ðÌÚ¤¬°úÂà²ñ¸«¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤°¡×¤ÈÁ°¼ç¾
¡¡8·î¤Î¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ç¾¤ÎÎëÌÚÊâ²Â¡Ê25¡Ë¤È°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡Ê22¡Ë¤¬10·î5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç°úÂà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤ò11Ç¯¤âÌ³¤á¡¢ºÇ¸å¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¼ç¾¤âÃ´¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¤¯½Å°µ¤òÇØÉé¤Ã¤¿Æü¡¹¤«¤é¤Î²òÊü¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÇ¯Îð¤¬°ìÈÖ¾å¤Ç¡ÖÂÎÎÏÅª¤ÊÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡Ê°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¡Ë¸åÇÚ¤Ë¡Ê·Ð¸³¤ò¡ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê3Ç¯¸å¤Î¡Ë¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¸åÇÚ¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ðÌÚ¤Ï¡Ö½¼¼Â¤·¤¿¶¥µ»À¸³è¤òÁ÷¤ì¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤È¤â¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£