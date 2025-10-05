¤ª¤ä¤¹¤ß¤Û¤°¤· Âè3²ó ¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¡×¤ÎÀµ²ò¤Ï? A.ÉÛÃÄ¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¡¢B.ÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¡Ä¡ÄÁªÂò¤ò¸í¤ë¤È¡¢ÉÔÌ²¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦!?¡ã¿çÌ²ÀìÌç°å²òÀâ¡ä
Áá¤¯¿²¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤¬¤Ê¤¤Ä«¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡Ö²÷Ì²¤Î¥³¥Ä¡×¡ÖÉÔÌ²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëNG¹ÔÆ°¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÌ²¤ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«?
º£²ó¤Ï¡¢¿çÌ²ÀìÌç°å¤ÎÇòßÀÎ¶ÂÀÏº»á¤¬½¢¿²Á°¡¦Ä¾Á°¡¦µ¯¾²¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ØNHK¤Þ¤ëÆÀ¥Þ¥¬¥¸¥ó ÂÎ¤¬¥é¥¯¡Á¤Ë¤Ê¤ë ¤ª¤ä¤¹¤ß¤Û¤°¤·¡Ù(ÊõÅç¼Ò)¤è¤ê¡¢¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¢£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ê¤éÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤Æµ¯¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤?¡×
¡û¢ªÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿²¾²¤Ë¤¤¤Æ¤â¿çÌ²¤Ï¤È¤ì¤Ê¤¤
Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌ²¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÇ¾¤Ï¾ì½ê¤È¹Ô°Ù¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÍèÇ¾¤¬¡Ö¿²¾²=Ì²¤ë¾ì½ê¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿²¾²¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¾ò·ïÈ¿¼Í¤Ç¼«Á³¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¿²¾²¤ò³ÐÀÃ(ÉÔÌ²)¤Î¾ì½ê¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¿²¾²¤ËÆþ¤ë¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿²¾²¤ÏÌ²¤ë¾ì½ê¤ÈÇ¾¤ËºÆ³Ø½¬¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌó20Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÌ²¤ì¤º¡¢¤«¤ÄÌ²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÅÙµ¯¤¤Æ¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÊÌ¤ÎÉô²°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢½¢¿²»þ´Ö¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ËèÄ«·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¹ï¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö»É·ã¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëË¡¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉÔÌ²¾É¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢ÆÃ¤ËÆþÌ²º¤Æñ¤äÃæÅÓ³ÐÀÃ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¿²¾²¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤¤¡¢ÆÉ½ñ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Æ¥ì¥Ó´Ñ¾Þ¡¢°û¿©¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¡£°ìÅÙµ¯¤¤ÆÊÌ¼¼¤Ë¹Ô¤¡¢Ì²µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤é¿²¾²¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ²¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇ½é¤«¤é¤Þ¤¿·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇÄã¸Â¤Î¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âËèÄ«Æ±¤¸»þ¹ï¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
