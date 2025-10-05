¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¹ó»÷¤ÎÆ°²è¤¬¼¡¡¹¤È¡Ä¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤ÎÆ°²èÀ¸À®¥¢¥×¥ê¤¬Ãøºî¸¢¿¯³²¤«
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡ÛÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤¬£¹·î¤ËÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿À¸À®£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Çºî¤Ã¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»÷¤¿Æ°²è¤¬¼¡¡¹¤ËÀ¸À®¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Ãøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Ï»ÅÍÍ¤Î½¤Àµ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢À¸À®£Á£É¤ÎÍøÍÑ¤È¸¢Íø¤ÎÊÝ¸î¤ò½ä¤ëÌäÂê¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂ¦¸¢Íø¼Ô¤ËÀâÌÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤¬£¹·î£³£°Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¤ÇÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¥¢¥×¥ê¡Ö¥½¥é¡×¤Çµ¯¤¤¿¡£¥½¥é¤ÏÀ¸À®£Á£É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çºî¤Ã¤¿Æ°²è¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤Çºî¤ê¤¿¤¤Æ°²è¤Î³µÍ×¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â²òÁüÅÙ¤Ç²»À¼ÉÕ¤¤ÎºÇÄ¹£±£°ÉÃ¤ÎÆ°²è¤ò¿ôÊ¬´Ö¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Äó¶¡³«»ÏÄ¾¸å¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¤Ë¹ó»÷¤·¤¿Æ°²è¤¬¼¡¡¹¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸¢Íø¼Ô¤ËÌµÃÇ¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃøºî¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï£±£°·î£³Æü¡¢¡ÖËÜÍèÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤Æ°²è¤Þ¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬°ìÉôÀ¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤ÆÌäÂê¤òÇ§¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¶áÆüÃæ¤ËÃøºî¸¢¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥é¤ÎÆ°²èÀ¸À®¤ò¤è¤ê¤¤áºÙ¤«¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¸¢¸Â¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãøºî¸¢¼Ô¤¬µñÈÝ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¸À®£Á£É¤¬ÃøºîÊª¤òÌµÃÇ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡Ö¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤À¡£ÆüËÜ¤Î¸¢Íø¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤Ïº£¸å¡¢Ãøºî¸¢¼Ô¤¬µö²Ä¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßÃøºîÊª¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥×¥È¥¤¥óÊý¼°¡×¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë½¤Àµ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÏÂ¤ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ°²èÀ¸À®¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¼ý±×¤òÃøºî¸¢¼Ô¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¶áÆüÃæ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥½¥é¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤Ë»÷¤¿¥¥ã¥é¤ÏºÇ½é¤«¤éÀ¸À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó£Á£É¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤È»öÁ°¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ·Ú»ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¥½¥é¤¬À¸À®¤·¤¿¥¥ã¥é¤ÎÌµÃÇÍøÍÑ¤ò´Þ¤àÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãøºî¸¢¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅìÍÎÂç¤Î°ÂÆ£ÏÂ¹¨¶µ¼ø¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÏÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¥ã¥é¤ÎÃÎÅªºâ»º¡Ê£É£Ð¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸¢Íø¿¯³²¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤ß¡¢¶¯¤¤¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¤Ë»÷¤¿Æ°²è¤¬À¸À®¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ç¤Å·Æ²¤Ï£µÆü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÀ¸À®£Á£É¤Î³èÍÑ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Î£É£Ð¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ëÊý¿Ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥é¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¥°¡¼¥°¥ë»±²¼¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤äÊÆ¥á¥¿¡Êµì¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¶¦Í¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î£É£Ð¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¸¢ÍøÊÝ¸î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£