¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¤¢¤¶¤È¤µMAX♡ ¥¬¡¼¥ê¡¼¤µ¤óÉ¬¸«¤Î¡Ö¤ï¤¿¤¢¤á¡õ¥â¡¼¥ë¡×¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥ÇÆÃ½¸

¥Ë¥Ã¥È¤Ï»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤ò¥»¥ì¥¯¥È
º£µ¨¤Ï¡¢¤Õ¤ïÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×♡
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¢¤¶¤È¤¤´Å¤µ¤Ï¥Ë¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢¥³¡¼¥Ç¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
Cordinate Á´¿È¤â¤³¤â¤³¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥³¡¼¥Ç¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤
¤ï¤¿¤¢¤á¥Ë¥Ã¥È
¤æ¤ë¤á¤Î¥Õ¡¼¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¡£¤ª¤½¤Ç¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¤Û¤É¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð♡
Cordinate ¥é¥áÆþ¤ê¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤â¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë
¥â¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥¸¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³ð¤¦¤«¤é¥Ç¥Ë¥à¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃå¤ä¤»¸ú²Ì¤âÈ´·²¡£
»£±Æ¡¿Kaede Hara¡ÊTRON¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ËÆ£¥ß¥« ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÄÔÂ¼Í§µ®·Ã¡Êende¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢»°±ºÍýÆà¡Ê¤È¤â¤ËËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
»°±º ÍýÆà
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè
ÃæÀî¹ÈÍÕ