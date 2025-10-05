º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎËâµå¤¬¡Ö¥Ð¥°¤¹¤®¤ë¡×¡¡ÂÇ¼Ô¤Ï¸ý¤ò³«¤±¤ÆÊòÁ³¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Îµ°Æ»¤Ï¡ÖÂÇ¤Ä¤Î¥à¥ê¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£ºÇÂ®101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.5¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤âÁê¼êÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢½éµå¤«¤é101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.5¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à3Ï¢Åê¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¤á¤ËÈ´¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤«¤é¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÍî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç°ÕÉ½¤òÆÍ¤¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ²½µå¤òMLB¸ø¼°¤ä¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤ÄÊÆÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¸«Æ¨¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï¸ý¤ò³«¤±¤ÆÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤¤¤³¤ì!?¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ÎÉ½¾ð¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤¿¤ÀÊòÁ³¤È¸«Á÷¤ë¤Î¤ß¡×¡Ö¹â¤á¥®¥ê¥®¥ê¤Ë·è¤Þ¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¢¤¨¤°¤¹¤®¡×¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¸¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤ä¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÂÇ¤Ä¤Î¥à¥ê¤À¤í¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Êµå¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤À¤±Íî¤Á¤ë¤Î¥Ð¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËËâµå¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ°Æ»¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï1»à¤«¤é¥±¥×¥é¡¼¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸åÂ³¤òÆó¥´¥í¤È»°¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢1²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤éµß±ç¤Ç¤Ï4»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë