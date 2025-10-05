¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¤Û¤É»É·ãÅª¤Ã¡Ä¡ª¡×¥È¥Ã¥×¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡Ô¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¡õÈþÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï¤ÊÇº»¦SHOT¡Õ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á
²Ú¤ä¤«¤µ¤È²ÄÎù¤µ¤¬Í»¹ç
¡Ø¡Ö¶äÈ±¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡ß¥Á¥ã¥¤¥ÊÉ÷°áÁõ¤ÎÁêÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¡Ä¡ª¡×¥È¥Ã¥×¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡Ô¿Íµ¤VTuberÇÇþ¤È¤í¤í´°Á´ºÆ¸½¥³¥¹¡Õ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¿´¿ì¡Ù¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡¢¤¨¤Ê¤³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¿·ºîRPG¡ØMIRESI¡§»ë¤¨¤Ê¤¤Ì¤Íè¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¤¥Ä¥«¡×¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¨¤Ê¤³¤¬¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Ä¥«¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëÏÂÊÁ¤È¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿°áÁõ¡£Á¯¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¤ÎÃåÊªÉ÷¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Ì¤Íè´¶¤ÈÅÁÅýÈþ¤òÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶»¸µ¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢À±·¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢È±¾þ¤ê¤Îº¹¤·¿§¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò°ì½Ö¤ÇºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¤¬¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡¢¤¨¤Ê¤³¤ÎÂç¤¤ÊÆ·¤¬µ±¤¤òÁý¤·¡¢¥¤¥Ä¥«¤Î²÷³è¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£
»ØÀè¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ä¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆó¼¡¸µ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤À¡£
¤¨¤Ê¤³¤Î¡Ö¥¤¥Ä¥«¡×¥³¥¹¥×¥ì¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎºÆ¸½¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿·Ý½ÑÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£º£¸å¤Î¡ØMIRESI¡§»ë¤¨¤Ê¤¤Ì¤Íè¡Ù¤ÎÅ¸³«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÆ°¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
