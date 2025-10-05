¡Ú¥·ー¥¥åー¥Ö¡Û²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥Í½Ìó³«»Ï
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤ËºÌ¤ë¡¢¥·ー¥¥åー¥Ö¤Î2025Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸·ÁªÁÇºà¤È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤´¤ä¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤òìÔÂô¤Ë»Å¾å¤²¤¿¸ÂÄê¥±ー¥¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¥«¥Ã¥×¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¼ïÎàËÉÙ¡£¤µ¤é¤ËÁá´üÍ½Ìó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¢ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÇÂç¿Íµ¤♡¥µ¥ó¥¿¡õ¥¹¥Îー¥Þ¥ó
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤È¥Ù¥êー¤ÎÁêÀ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ú¤¤¤Á¤´¤Î¥µ¥ó¥¿¥Éー¥à¡Û¡Ê15cm¡¿3,801±ß¡Ë¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥°¥é¥µー¥¸¥å¤È¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¯¥êー¥à¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥àー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ú¥¹¥Îー¥Þ¥ó¡Û¡Ê15cm¡¿3,501±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤âÅß¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯10·î1Æü～12·î15Æü¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤Ï12·î20Æü～25Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯♡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ö¥¬¥Èー ¥¢¥ß¥«¥ë¡×¤¬10·î1ÆüÈ¯Çä
ÄêÈÖ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤âÀ»Ìë»ÅÍÍ¤Ë
¥·ー¥¥åー¥Ö¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Û¡Ê2,001±ß¡Ë¡£
ËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£À±¤ä¥Ä¥êー¤ÎÁõ¾þ¤¬¤¤é¤á¤¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤¯¤Æ¤âËÜ³ÊÇÉ¢ö¥Ô¥Ã¥³¥í¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¹¥¤ß¤òÁª¤Ù¤ë¡ÚXmas¥Ô¥Ã¥³¥í¥Æ¥£¥é¥ß¥¹3¼ï¥»¥Ã¥È¡Û¡Ê¥×¥ìー¥ó¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¿³Æ1¸Ä¡¿2,001±ß¡Ë¡£
¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍ½ÌóÉÔ²Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ç12·î20Æü～25Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÆÃÅµ¤â¥²¥Ã¥È
¥·ー¥¥åー¥Ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü～11·î30Æü¤ÎÁá´üÍ½Ìó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥µ¥ó¥¿¥Éー¥à¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¹¥Îー¥Þ¥ó¡×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´Æþ¶â¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¥±ー¥¤È°ì½ï¤Ë¡¢º£Ç¯¤À¤±¤ÎÆÃÅµ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹♡ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡¢¥·ー¥¥åー¥Ö¤Î¥±ー¥¤Ç¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©