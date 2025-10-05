¡ãÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿µÁÊì¡äÃ¶Æá¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¶â¤Ë±ø¤¤Î¢¤Î´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Âç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
º£¤Þ¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢È¿Æ°¤ÇÂç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÁê¼ê¤¬ÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾×·â¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿µÁÊì¤¬¡¢Âç·ù¤¤¤ÊµÁÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éµÁÊì¤Î¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤··ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿¤é¤·¤¯¡¢É×ÉØ¤Ç¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤âµÁËå¤â¡ªµÁ²ÈÂ²°ìÆ±¡¢Èó¾ï¼±¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç
¡ØµÁ¤¤ç¤¦¤À¤¤¤«¤é¤´½Ëµ·¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç·ã¥ä¥Ð²ÈÂ²¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¤á¤ë¤ï¡£¤È¤¤¤¦¤«¤½¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤é¡¢µÁÊì¤¬Â¾³¦¤·¤¿¤È¤¤ËÁò¼°ÈñÍÑ¤À¤Î°äÉÊÀ°Íý¤À¤ÎÁ´ÉôÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù
¡ØµÁÊì¤Ï¸µ¤«¤é¤½¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Î¤È¤¤Ê¤é¡¢µÁÊì¤È¤Ï¤¦¤ï¤Ù¤À¤±¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤¦µÁ¼Â²È¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ïµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤È¤±¤Ð¤¤¤¤¤è¡Ù
¡Ø¼ºÎé¤À¤Ã¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£µÁ²ÈÂ²°ìÆ±¤ª¤«¤·¤¤¤è¡£¤ª¶â¤Ë±ø¤¤¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤¿¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤´½Ëµ·¤â½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢Ëå¤Ë¤Ï½Ëµ·½Ð¤»¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¾ï¼±¤Ï¤º¤ì¤À¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÁÂ±ó¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤«¤®¤ë¤Í¡£Áò¼°¡¢µÁÉã¤Î²ð¸î¡¢¤¤¤í¤¤¤í²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥¤¥ä¤Ê¤â¤Î¤Ï¥¤¥ä¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ°Õ»×É½¼¨¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥É¥ó°ú¤¤À¤â¤ó¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÈóÆñ¤´¤¦¤´¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈó¾ï¼±¤µ¤Ë¡¢ÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ëº§¼°¤Ç¤´½Ëµ·¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¯¤»µÁËå¤Î·ëº§¼°¤Î¤È¤¤Ë¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ë±ø¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤â¤ª¶â¤Ë±ø¤¤¤è¡Ä¡Ä
¡Ø¤¦¤Á¤ÏÊì¤È»Ð¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤Ë±ø¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£»ä¤ÏÉ×ÉØ¤Ç»ñ³Ê»ý¤Á¤À¤«¤é¡¢Èæ³ÓÅª¹â¼ýÆþ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£º£¤Ï°é»ùÃæ¤À¤«¤é¤«¤Ê¤ê»Å»ö¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÀµ¼Ò°÷¤¯¤é¤¤¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤ÐÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤âÆ±¤¸¡£ËÜÅö¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ù
¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¬¤á¤Ä¤µ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¤¤ë¤Î¡ª¡©¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤¹¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¿Í¤â¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¼ÂÊì¤È¼Â»Ð¤«¤é¤ª¶â¤ò¤»¤Ó¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë"¶¯Íß"¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¿ÈÆâ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
¥Ä¥é¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤è
¡Ø²ð¸î¤È¤«Áò¼°¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£¤¢¤ÈµÁÊì¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤²æËý¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¸½¾õ¤Ç´û¤Ë¤«¤Ê¤ê²æËý¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡Ù
¡Ø¤¢¤ë»þ´ü¤¬¤¤¿¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤«¤â¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Í¡£¤Þ¤º¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¿´¿È¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡Ù
º£¤â¾¯¤·¤º¤ÄµÁ²ÈÂ²¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò¤ª¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤óÉ×ÉØ¡£¤·¤«¤·¤â¤·¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ç¤â¥Ä¥é¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë²ð¸î¤äÁòµ·¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤óÉ×ÉØ¤À¤±¤ËÍè¤ë¤³¤È¤òËÉ¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µÁÊì¤Î±£¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÁÊì¤Î¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤ì°Ê¾åÉÔÉ¬Í×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£