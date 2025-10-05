ÀéÇ¯°Ê¾åÂ³¤¯¡ÖÂìµÜ¤ÎÇ°Ê©ÍÙ¡×¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¡¡Éã¤«¤éÌ¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¡Ú¹áÀî¡Û
2022Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¹áÀî¸©°½ÀîÄ®¤Î¡ÖÂìµÜ¤ÎÇ°Ê©ÍÙ¡×¡£ÀéÇ¯°Ê¾åÂ³¤¯º×¤ê¤ËRSK¤Î¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö³Þ¤òÈï¤Ã¤¿ÍÙ¤ê¼ê¤¬¡¢ÂçÃÄÀð¤ò¤Ò¤é¤á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¥«¥Í¤äÂÀ¸Ý¡¢¤Û¤é³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÍÙ¤ë¡ÖÂìµÜ¤ÎÇ°Ê©ÍÙ¡×¡£ËèÇ¯8·î¤ËÂìµÜ¿À¼Ò¤ÈÂìµÜÅ·ËþµÜ¤ÇÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿°Â»þÂå¡¢´³¤Ð¤Ä¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢7Æü7ÈÕ±«¤´¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿û¸¶Æ»¿¿¡£¤½¤Îµ§¤ê¤¬ÄÌ¤¸¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤Ï¿À¼Ò¤Ë½¸¤Þ¤êÍÙ¤ê¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀéÇ¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿º×¤ê¡£º£Ç¯¤â¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î²¬¾åÂç²ï¤¯¤ó¤Ïº×¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÂÀ¸ÝÆâ¡É¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇ°Ê©ÍÙ¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯¡ÈÂÀ¸ÝÆâ¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÆîÉ÷²Ö¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æº×¤ê¤Ç¹ÔÎó¤òÀèÆ³¤¹¤ëÁä¤ÎÌò³ä¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÃæºê¤µ¤ó¡£
½÷À¤¬Áä¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤º×¤ê¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Éã¤«¤éÌ¼¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤È¤Ï¡Ä
º×¤Î²Ö·Á¡Ö²¼ÃÎ¡Ê¤²¤ó¤¸¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÂçÃÄÀð¤ò¤Ò¤é¤á¤«¤»¡¢ÎØ¤ÎÃæ¿´¤ÇÍÙ¤ëÀ¾»³´²¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÁÄÀè¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÀéÇ¯¡£Ì¤Íè¤Ø·Ò¤´¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ëº×¿Í¤Î»Ñ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
ー¥À¥¤¥Éー¥°¥ëー¥×ÆüËÜ¤Îº×¤ê¡ÖÀéÇ¯¤Îµ§¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø～～¹áÀî¡¦°½ÀîÄ®ÂìµÜ¤ÎÇ°Ê©ÍÙ¡×¤Ï¡¢º£·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å3»þ¤«¤éRSK¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£