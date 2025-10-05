µ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤â¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î50»Íµå¡¡ÃÏÌ£¤ÊÆ¯¤¤â¸÷¤ëÂ¸ºß´¶¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂÇ·â¿¦¿Í¡¦ÃæÂ¼¹¸¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ2¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡2025Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î°ìÀï¡£»î¹ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ë5¡½2¤È²÷¾¡¤·¡¢º£µ¨¤Î¾¡¤ÁÀ±¤ò87¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï91¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î2Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÇòÀ±¤Ï¶Ã°Û¤Î89¾¡¤È¤Ê¤ë¡£°ìÂÀè¤Ëº£µ¨¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡Ö²¿¾¡¤¹¤ê¤ãÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Íèµ¨¤ÎÍ¥¾¡¥é¥¤¥ó¤ò¡Ö95¾¡¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢º£µ¨¤Î¶¯¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£°éÀ®½Ð¿È¤Ç»Ë¾å½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡Ê3³ä4ÎÒ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿ËÒ¸¶Âç¤òÉ®Æ¬¤ËÌî¼ê¿Ø3ÉôÌç¡¢Åê¼ê¿Ø5ÉôÌç¡£Á´12ÉôÌçÃæ8ÉôÌç¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ø´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏÌ£¤ÊÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£µ¨¤Î¡Ö±¢¤ÎMVP¡×¤Ëµó¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨¤Ï2³ä4Ê¬¤ÈÄãÄ´¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é¡¢50»Íµå¤ÏÆ²¡¹¤Î¥ê¡¼¥°4°Ì¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤À¤±¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£¤½¤ì¤¬ÂÇ·â¿¦¿ÍÃæÂ¼¤Î¸ýÊÊ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï3ÅÀº¹¤Î¶å²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤È¤·¤Æº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢3µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÇ´¤ëà¤é¤·¤µá¤ò¸«¤»¤¿¡£µ®½Å¤Ê1ÂÇÀÊ¤òÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë