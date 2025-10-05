¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë!?!?¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¡×àÊÌ¿ÍµéÊÑËÆá¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ËµÓ¸÷¡ÖÇúÃÂ¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¡©¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¸«¤¨¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡ª¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Å»öµ×¤·¤Ö¤ê¤«¤â¤Í¡Á¡×
¡¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÊÌ¿Íµéá¤ËÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·ÅÓÃæ¤ÎÃæ²¬¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Å»öµ×¤·¤Ö¤ê¤«¤â¤Í¡Á¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ãº¹¤·¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°Á°¤Ø¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡¼!!²¿»ö¡Á?¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÃæ²¬¤µ¤ó!?!?ÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¥ã¥éÇúÃÂ¡×¡ÖÄ¦¤ê¿¼!!¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤À¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¡©¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¸«¤¨¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥³¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ï»ä¤Îµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£