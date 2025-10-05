ÂæÉ÷22¹æ¡¢ÉãÅç¤ÎÆî¤«¤éÀªÎÏ¶¯¤áÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¡¡9Æü¸á¸å¤Ë¶å½£ÆîÉôÉÕ¶á¤ËÀÜ¶á¤â¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÅìËÌÅì¤ØÈ¿Å¾¤ÎÍ½Êó¡Ê5Æü¸á¸å6»þ45Ê¬È¯É½¡¢µ¤¾ÝÄ£ÂæÉ÷¾ðÊó¡Ë
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï5Æü¸á¸å6»þ45Ê¬¡¢ÂæÉ÷¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÉ÷22¹æ¤ÏÆ±Æü¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢ÉãÅç¤ÎÆîÌó300¤ÎËÌ°Þ24ÅÙ25Ê¬¡¢Åì·Ð141ÅÙ50Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇÀ¾ÆîÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¤ÇÃæ¿´¤ÎËÌÅìÂ¦280°ÊÆâ¤ÈÆîÀ¾Â¦220°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®15°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢24»þ´Ö¸å¤Î6Æü18»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÆî¤ÎËÌ°Þ25ÅÙ00Ê¬¡¢Åì·Ð139ÅÙ50Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â105¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï992¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï23¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤¬Í½Êó±ß¤ËÆþ¤ë³ÎÎ¨¤Ï70¡ó¡£