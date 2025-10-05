ºÛÈ½°÷À©ÅÙ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¡¡·º»öºÛÈ½ÂÎ¸³¥Ä¥¢ー
·º»öºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£³Æü¡¢·§ËÜÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¡£ºÛÈ½¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤È¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¡¢·§ËÜÃÏ¸¡¤¬¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2009Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ï¡¢Áªµó¸¢¤¬¤¢¤ë¹ñÌ±¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖºÛÈ½°÷¡×¤¬¡¢»¦¿Í¤ä¶¯ÅðÃ×»à½ý¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê·º»ö»ö·ï¤ò¿³Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç179·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨£²£°£²£µÇ¯£¶·îËö»þÅÀ
ÌÏµ¼¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢²Í¶õ¤ÎÊü²ÐÌ¤¿ë»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤¬ºÛÈ½°÷¤Ê¤É¤ÎÌò¤òÂÎ¸³¡£¾ÚµòÄ´¤Ù¤äÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½Ìò¤ÎºÛÈ½´±¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·º¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£