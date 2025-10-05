¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¥±¥¬¡¡´ôÉì¡¦ÇòÀî¶¿
À¤³¦°ä»º¤ÎÇòÀî¶¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÀîÂ¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢ÇòÀî¶¿Æâ¤Î¡ÖÅ¸Ë¾Âæ¹Ô¤¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¾è¤ê¾ì¡×ÉÕ¶á¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¡¢2¿ÍÁÈ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤¦¤Á¡¢40ºÐ¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬±¦ÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
Â¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤é¤Ï¶á¤¯¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ß¡¢¡ÖÁð¤à¤é¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿»Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇòÀîÂ¼¤ÏÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢¶á¤¯¤ÎÂ¼Æ»¤äÅ¸Ë¾ÂæÉÕ¶á¤ÎÍ·ÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢Â¼¤ä·Ù»¡¡¢ÎÄÍ§²ñ¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£