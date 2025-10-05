¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTHE REVO¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡õ¥¢¥Ë¥áÈ×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤¤¤è¤¤¤èTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù(¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à)¤¬10·î4Æü¤è¤êËè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤½¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤âÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡ÉÂè1´ü¤Ç¤âOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤¿Èà¤é¤¬¡¢9Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆºÆ¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ª¾Ï¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÆâ¤Ê¤ëÇ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢¡ÈÇ¾Æâ¤Î³×Ì¿¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°(OP)±ÇÁü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£OP±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éºÇ½ª·èÀï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥¯¤ò¸«¼é¤ê±þ±ç¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¡¢Èà¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤¬Âè1´ü¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤¬¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¿·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¥É¥é¥Þ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÉÁ¼Ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢11·î19Æü¤ËCD¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡ÖTHE REVO¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖTHE REVO¡×¤ÎCD¤Ï4·ÁÂÖ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ë¥áÈ×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à¤¬À©ºî¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¡£Á´¤Æ¤òÅê¤²ÂÇ¤ÁÀï¤¦¥Ç¥¯¤ÎÉ¬»à¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾°¡¢¤³¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ë¥áÈ×¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡¢CD¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTHE REVO¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¾è¤»¤¿OP±ÇÁü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤È¶¦¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÖTHE REVO¡×
10·î4Æü(ÅÚ)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://pornograffitti.lnk.to/THEREVO
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖTHE REVO¡×
11·î19ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://pornograffitti.lnk.to/therevo_CD
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×BD¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,700(ÀÇ¹þ)
¡ãCD¡ä
3¶Ê¼ýÏ¿
¡ãBD¡ä
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of MUSIC VIDEO
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of PHOTO SHOOTING
ÉõÆþ¡§¡ÖTHE REVO¡×PHOTO BOOK
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×DVD¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,500(ÀÇ¹þ)
¡ãCD¡ä
3¶Ê¼ýÏ¿
¡ãDVD¡ä
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of MUSIC VIDEO
¡¦¡ÖTHE REVO¡×BTS of PHOTO SHOOTING
ÉõÆþ¡§¡ÖTHE REVO¡×PHOTO BOOK
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,500(ÀÇ¹þ)
¡ãCD¡ä
3¶Ê¼ýÏ¿
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û(¥¢¥Ë¥áÈ×)
²Á³Ê¡§¡ï1,800(ÀÇ¹þ)
¡ãCD¡ä
3¶Ê¼ýÏ¿
¡ã±ÇÁüÆÃÅµ¡ä
¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù
2025Ç¯10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5:30
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ölove up!²ñ°÷¸ÂÄê¥Ä¥¢¡¼
FANCLUB UNDERWORLD 6
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë ¿ÀÆàÀî¸© KT Zepp Yokohama ¡¡OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë ¿ÀÆàÀî¸© KT Zepp Yokohama ¡¡OPEN 13:00 / START 14:00
2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë ¿ÀÆàÀî¸© KT Zepp Yokohama ¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë °¦ÃÎ¸© COMTEC PORTBASE ¡¡¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë °¦ÃÎ¸© COMTEC PORTBASE ¡¡¡¡OPEN 13:00 / START 14:00
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë ËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë ¿·³ã¸© NIIGATA LOTS OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë ÂçºåÉÜ Zepp Osaka Bayside¡¡¡¡OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë ÂçºåÉÜ Zepp Osaka Bayside¡¡¡¡OPEN 13:00 / START 14:00
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë ÂçºåÉÜ Zepp Osaka Bayside¡¡¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë ¹áÀî¸© ¹â¾¾festhalle OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë ¹Åç¸© ¹Åç CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¹Åç¸© ¹Åç CLUB QUATTRO OPEN 13:00 / START 14:00
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë Ê¡²¬¸© Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë ÅìµþÅÔ Zepp Haneda OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë ÅìµþÅÔ Zepp Haneda OPEN 13:00 / START 14:00
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë ÅìµþÅÔ Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë µÜ¾ë¸© SENDAI GIGS OPEN 18:00 / START 19:00
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
http://www.pornograffitti.jp/index.php
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://heroaca.com/